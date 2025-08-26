A dányi autórabló után nyomoz a rendőrség

Elfogatóparancsot adtak ki a Gödöllői Rendőrkapitányság Kőhalmi Christopher ellen rablás miatt. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint augusztus 22-én este egy férfi késsel megfenyegetett egy embert Dányban, majd megvágta az áldozata kezét és elvitte az autóját.

A gödöllői nyomozók azt kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.