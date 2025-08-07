Lomokat pakoló munkásokra lövöldözött egy férfi Óbudán

A vád szerint a férfi először egy munkás hátát, majd a társának nyakát lőtte meg. Bár a sérülések nyolc napon belül gyógyultak, az ügyészség kiemeli, hogy a súlyosabb sérülések, illetve a nyakon lőtt férfi esetében az életveszélyes állapot elmaradása csupán a véletlenen múlott - írja az ügyészség.

A nyakon lőtt férfi sebeinél gyulladásos folyamatok is elindultak a gyógyulás során, és csak az időben érkező orvosi segítség akadályozta meg a vérmérgezést, azaz a közvetett életveszélyes állapot kialakulását is.

A vádirat kitér arra is, hogy a férfi a légpuskás támadást megelőzően már más bűncselekményt is elkövetett. Fél évvel korábban ugyanis belerúgott egy autós kocsijába, mintegy 250 ezer forintos kárt okozva. A tett oka az volt, hogy a jármű tulajdonosa egy hibás mosógépet vásárolt tőle, és visszament hozzá reklamálni.

Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérletével, súlyos testi sértés kísérletével, valamint rongálással és garázdasággal vádolja a férfit, és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A rendőrség a légfegyvert és a hozzá tartozó lövedékeket lefoglalta.