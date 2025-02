M. Lászlót most érheti utol a három csapás törvénye

Kommandósok csaptak le múlt szerdán egy 47 éves tápiószentmártoni férfire, mert szexuális erőszakot követett el egy takarítónő 9 és 11 éves kislányain. A 24.hu úgy értesült, hogy a 47 éves M. László ugyanaz a férfi, aki 1995-ben, 17 évesen lefejezett egy kisfiút Pesten - az értesülést az ügyészség megerősítette.

A Pest vármegyei főügyészség a portál megkeresésére azt közölte, hogy szökés, elrejtőzés, bűnismétlés, bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt azonnal le is tartóztatták M. Lászlót, aki a mostani ügyben tagad.

A horrorisztikus gyilkosság tehát 30 éve történt, akkor a Gubacsi hídnál egy bőröndben találtak egy fej nélküli gyermekholttestet.

A horrorisztikus gyilkosság 30 évvel ezelőtt történt. Egy kisfiú fej nélküli holtteste került elő egy bőröndből a Gubacsi hídnál. M. László azért a gyilkosságért nagyjából 10 évet ült, majd szüleihez Dabasra költözve megint megtámadott egy kisfiút egy erdős területen, késsel fenyegette, akkor megint elítélték, 2022 nyarán szabadult. Ezúttal hirdetésen keresztül talált magának takarítónőt, össze is barátkozott annak családjával, a nő két kislányával is sokat volt együtt, ajándékokat is adott nekik. Volt, hogy a férfira bízták a kislányokat, egy ilyen alkalommal élt vissza a helyzetével. Vonatkozhat rá a három csapás törvénye, ezért életfogytiglanra számíthat.