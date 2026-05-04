ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.77
usd:
308.45
bux:
0
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rudy Giuliani, Donald Trump volt amerikai elnök személyes ügyvédje autójában ül New York Manhattan városrészében lévő otthona előtt 2021. június 24-én. Egy New York-i bíróság felfüggesztette Giuliani ügyvédi engedélyét a 2020-as elnökválasztással kapcsolatos nyilatkozatai miatt, miután a törvényszék megállapította, hogy Giuliani Trump személyes ügyvédjeként és a volt elnök kampánycsapatának jogi képviselőjeként bizonyíthatóan hamis, illetve félrevezető nyilatkozatokat tett bíróságok, törvényhozási képviselők és a nyilvánosság előtt a választás után, amelyen Trump alulmaradt. A június 24-étől érvénybe lépő ideiglenes tilalom New York államra vonatkozik.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Foley

Az életééért küzd Donald Trump talán legfőbb bizalmas barátja

Infostart / MTI

Kritikus, de stabil állapotban kórházba szállították Rudolph Giulianit, New York korábbi polgármesterét – közölte szóvivője vasárnap.

A republikánus politikus néhány napja rekedten közölte talkshow-közönségével, hogy „kissé rossz a hangja”.

A szóvivő azt nem árulta el, hogy miért került kórházba a 81 éves Rudolph Giuliani, csak annyit mondott, hogy a volt polgármester „állapota kritikus, de stabil”.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján közzétett bejegyzésében „igazi harcosnak és New York történetének messze legjobb polgármesterének” nevezte Rudolph Giulianit.

Donald Trump személyes ügyvédjeként és tanácsadójaként Rudolph Giuliani hangos szószólója volt az elnök csalással kapcsolatos vádjainak a 2020-as választásokon, amelyet a demokrata Joe Biden nyert meg. Donald Trump és támogatói számos pert elvesztettek az állítólagos csalások ügyében, és a választási eredmények többszöri újraszámlálása, felülvizsgálata és ellenőrzése sem mutatott ki jelentős szabálytalanságra vagy hibára utaló jeleket.

Rudolph Giuliani tavaly szeptemberben már megjárta a kórházat, miután csigolyatörést és egyéb sérüléseket szenvedett egy New Hampshire-i autóbalesetben.

Giuliani „Amerika polgármestereként” vált ismertté, miután átvezette New Yorkot a szeptember 11-i támadások utáni időszakon.

Kezdőlap    Külföld    Az életééért küzd Donald Trump talán legfőbb bizalmas barátja

amerika

new york

polgármester

rudy giuliani

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drukkoljunk, indul az érettségi!
Számok, menetrend

Drukkoljunk, indul az érettségi!
Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A következő hetekben az Oktatási Hivatal adatai szerint 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen

Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen

Mit kell tudni a magyar érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'guide' stranded ships through Strait of Hormuz

Trump says US to 'guide' stranded ships through Strait of Hormuz

More than 100 aircraft and 15,000 personnel will be part of the operation due to start on Monday, the US military says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 07:20
Most lett elege Donald Trumpnak a Hormuzi-szoros helyzetéből
2026. május 4. 06:00
Bendarzsevszkij Anton: a világ egyre többet költ fegyverekre, újabb háborúk jöhetnek
×
×