2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Diákok a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban 2025. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Drukkoljunk, indul az érettségi! – Számok, menetrend

Infostart / MTI

Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A következő hetekben az Oktatási Hivatal adatai szerint 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd.

Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor: ebből a tárgyból középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd.

Az egy nappal későbbi matematika érettségin középszinten 71 599-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát.

Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák: május 7-én angol nyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a végzős tanulók 57,7 százaléka tesz majd rendes érettségi vizsgát. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett. Előrehozott vizsgát a diákok 35,3 százaléka, szintemelőt 4,5 százalékuk, míg pótló és a javító vizsgát egy százalékuk tesz majd.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek – közölte a hivatal.

Drukkoljunk, indul az érettségi!
Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A következő hetekben az Oktatási Hivatal adatai szerint 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd.
Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen

Mit kell tudni a magyar érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

Trump says US to 'guide' stranded ships through Strait of Hormuz

More than 100 aircraft and 15,000 personnel will be part of the operation due to start on Monday, the US military says.

