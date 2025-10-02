ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Rossz korhatárt választott a Netflix egy vígjátékra

Infostart

Alacsonyabb korhatári kategóriába soroltan tett elérhetővé egy filmet a Netflix, mint kellett volna, emiatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a joghatósággal rendelkező holland NICAM-hoz fordult.

A Netflix a Családi találkozó Madeával című szatirikus vígjátékot "16+" jelöléssel látta el, ami a magyar szabályozás szerinti IV. korhatári kategóriának felel meg.

A hatósági ellenőrzés szerint azonban a film besorolása az abban megjelenített vérfertőzésre, zoofíliára, homoszexualitásra, drogfogyasztásra, valamint trágár nyelvezetre tekintettel nem felelt meg a médiaszolgáltató által megjelölt korhatári kategóriának. A hatóság szerint az V. kategóriába kellett volna sorolni az amerikai vígjátékot, vagyis a tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlottba.

Az NMHH értesítette a joghatósággal rendelkező holland hatóságot, a NICAM-ot a vélelmezett jogsértésről, egyúttal felkérte a korhatár módosítására.

