Jogdíjvita alakult ki, volt zenésztársai perlik Stinget

Per indult Sting ellen, miután korábbi zenekari társai, Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos azt állítják, hogy soha nem kaptak megfelelő elismerést és kifizetést az 1983-as Every Breath You Take című világsláger után – írja a The Guardian híradása nyomán az Index.

A londoni legfelsőbb bíróságon benyújtott kereset szerint a zenészek dalszerzői közreműködését hivatalosan nem ismerték el, így jogdíjbevételtől estek el.

A keresetet Sting és kiadó cége, a Magnetic Publishing Ltd. ellenében nyújtották be, és az ügy állítólag az „általános kereskedelmi szerződések és megállapodások” kategóriájába tartozik. Ugyan a zenekar 1984-ben feloszlott, a dal azóta is jelentős mértékű bevételt termel.

Sting 2022-ben eladta teljes dalszerzői katalógusát a Universalnak, mintegy 300 millió dollárért. A mostani jogi eljárás részleteit Sting szóvivője nem kívánta kommentálni, de tagadta, hogy a kereset közvetlenül az Every Breath You Take körüli jogdíjakhoz kapcsolódna.