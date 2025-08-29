ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.04
usd:
339.96
bux:
103165.22
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A brit Sting koncertje a Papp László Budapest Sportarénában 2019. július 2-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Jogdíjvita alakult ki, volt zenésztársai perlik Stinget

Infostart

A The Police korábbi tagjai, Andy Summers és Stewart Copeland úgy véli, sosem kapták meg a nekik járó elismerést a zenekar legnagyobb slágeréért, az Every Breath You Take-ért.

Per indult Sting ellen, miután korábbi zenekari társai, Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos azt állítják, hogy soha nem kaptak megfelelő elismerést és kifizetést az 1983-as Every Breath You Take című világsláger után – írja a The Guardian híradása nyomán az Index.

A londoni legfelsőbb bíróságon benyújtott kereset szerint a zenészek dalszerzői közreműködését hivatalosan nem ismerték el, így jogdíjbevételtől estek el.

A keresetet Sting és kiadó cége, a Magnetic Publishing Ltd. ellenében nyújtották be, és az ügy állítólag az „általános kereskedelmi szerződések és megállapodások” kategóriájába tartozik. Ugyan a zenekar 1984-ben feloszlott, a dal azóta is jelentős mértékű bevételt termel.

Sting 2022-ben eladta teljes dalszerzői katalógusát a Universalnak, mintegy 300 millió dollárért. A mostani jogi eljárás részleteit Sting szóvivője nem kívánta kommentálni, de tagadta, hogy a kereset közvetlenül az Every Breath You Take körüli jogdíjakhoz kapcsolódna.

Kezdőlap    Bulvár    Jogdíjvita alakult ki, volt zenésztársai perlik Stinget

per

dal

elismerés

részesedés

sting

jogdíj

the police

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

Újraindult a kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az orosz haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek

A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ex-Thai PM to speak after being removed from office over leaked phone call

Ex-Thai PM to speak after being removed from office over leaked phone call

Paetongtarn Shinawatra’s dismissal is a major blow for Thailand’s most influential and polarising political dynasty.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 05:15
Tudjuk, mik a leggyakoribb nevek - most már a kutyáknál is
2025. augusztus 23. 12:15
Trágyaszórógép végzett a szorgalmas somogyi munkással
×
×
×
×