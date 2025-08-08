Újabb kozmetikai feltöltéses botrány, majdnem le kellett vágni egy fiatal nő lábát

Egy amerikai nő, Janet Taylor lánya, Louise is áldozatul esett egy ilyen beavatkozásnak, és édesanyja szerint az orvosok fontolóra vették a lába amputálását is, hogy megmentsék az életét. A fiatal nő tavaly esett át a beavatkozáson Nagy-Britanniában egy nem szakképzett személy által, ami után vérmérgezést kapott és sürgősségi műtétre szorult – írja külföldi lapok alapján az Index.

A kormány tervei szerint szigorítaná a szabályozást a legveszélyesebb kozmetikai eljárások – mint a folyékony BBL (ez az eljárás neve) – esetében, és csak szakképzett egészségügyi szakemberek végezhetnék el ezeket.

A szabályozási folyamat azonban várhatóan lassan halad. A konzultációk jövőre indulnak. A kormány emellett egy engedélyezési rendszert is kidolgoz a kisebb kockázatúnak ítélt beavatkozásokra (például a botoxra), de kampánycsoportok szerint ezek is okozhatnak súlyos szövődményeket, ahogy azt a közelmúltban több, rosszul elvégzett botoxkezelés utáni életveszélyes botulizmusos eset is bizonyította.