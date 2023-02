Tiszta Madagaszkár? Meglógtak a tamarinok, beköltöztek egy házba - fotó

Megtalálta kedden a rendőrség a dallasi állatkertből eltűnt két császárbajszú tamarint egy elhagyott házban. A hivatalos közlemény szerint a majmokat egy szekrényben találták meg a Dallastól mintegy 26 kilométerre fekvő Lancasterben található házban.

A rendőrök egy bejelentés nyomán kutatták át a házat. A tippet azt követően kapták, hogy a rendőrség a lakosság segítségét kérte egy férfi azonosításában, akit az állatkert körül láttak csellengeni - számolt be róla a BBC News szerdán.

Dallas Police, with the help of the Lancaster Police Department, located the two missing tamarin monkeys from the Dallas Zoo at an abandoned home in Lancaster.

Pictured is one of the animals still inside the closet of the house.

The monkeys have been returned to the zoo. pic.twitter.com/vfWj7aAt3T — Dallas Police Dept (@DallasPD) February 1, 2023