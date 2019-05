Kényszerleszállás Moszkvában: sokkoló videók a kigyulladt Superjetről

A TASZSZ hírügynökség úgy tudja, hogy a balesetben egy ember életét vesztette, és több mint tízen orvosi ellátásra szorultak.

Az orosz fővárosból Murmanszkba tartó gép a TASZSZ értesülése szerint az egyik hajtóműben kiütött tűz miatt fordult vissza. Az Interfax hírügynökség viszont, amely szerint 6 ember szenvedett égési és a menekülés közben szerzett sérüléseket, úgy tudja, hogy a gépnek csak másodszorra sikerült leszállnia, amikor orral a kifutópályának ütközött, és kigyulladt.

A repülőgéppel megszakadt a földi irányítók kapcsolata, miután a pilóta vészjelzést adott le. Az utasszállító közép-európai idő szerint 17 órakor szállt fel, és mintegy 40 perc múlva ért földet, miután több kört is leírt Moszkva megye fölött.

A TASZSZ egy névtelen informátora azt állította, hogy a repülőt villámcsapás érhette.

Az Interfax szerint a tüzet sikerült eloltani. A Rosszija 24 hírtelevízió azt jelentette, hogy a baleset miatt késnek a járatok Seremetyjevón, de a repülőtéren nem állt le a repülőgépek indítása és fogadása.

