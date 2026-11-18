A közleményben emlékeztetnek: márciusban a védett árak bevezetéséhez szükséges nagyarányú készletfelszabadítás miatt a felére apadt a stratégiai tartalék és a biztonsági készletek visszapótlására a gazdasági és energetikai miniszter korábban jövő június végi határidőt szabott.

Hangsúlyozták, hogy a visszapótolt készletek árazási célok helyett, eredeti rendeltetésüknek megfelelően ismét a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának védelmét szolgálják.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) szerdai adatai szerint idén február óta először érte el a 90 készletnapot a kőolajból és feldolgozott termékeiből betárolt mennyiség. A gázolajtartalék mennyisége készletfrissítés miatt a múlt hónapban kismértékben csökkent, ezzel párhuzamosan a kőolajtartalék mennyisége megemelkedett. Az MSZKSZ a tervek szerint a betárolt kőolaj egy jelentős részét még az idén friss gyártású, téli minőségű gázolajjal és motorbenzinnel váltja fel – tájékoztattak.

Az ellátásbiztonságot az is javítja, hogy az amerikai kormányzat jövő márciusig meghosszabbította Magyarország mentességét az orosz energiahordozók vásárlásához kapcsolódó szankciók alól. Emellett egyéves helyreállítást követően októberben teljes kapacitással újraindult a Dunai Finomító AV3 üzeme – írták.

A közleményben megjegyezték, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség legújabb előrejelzése szerint a kőolajból 2026 végétől már túlkínálat várható.