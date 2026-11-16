Régóta tervezzük, hogy miután megépül a Budai fonódó első déli irányú meghosszabbítása a Dombóvári út–Budafoki út kereszteződéséig, utána szeretnénk déli irányban tovább folytatni ezt a villamosvonalat a Budafoki úton – mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban, hozzátéve: ennek az az oka, hogy arrafelé egy nagyon nagy léptékű ingatlanfejlesztés zajlik.

Számításaik szerint 2030-ig közel 18 ezer új lakás épülhet 40 ezer új lakó megjelenésével, és ha nem sikerül megfelelően hatékony és vonzó közösségi közlekedési hálózatot építeni, akkor akár 30 százalékkal is nőhet a környék gépjárműforgalma, amit mindenképpen szeretnének elkerülni – fogalmazott.

Több ütemben terveznek, és több ütemben tervezett a megvalósítás is.

Első körben – és ez a közbeszerzés kiírás erre vonatkozik – az Építész utcáig tervezné meg a nyertes a villamosvonalat,

a következő körben pedig egészen Budafok vasútállomásig kérnének tőle terveket. Emellett szerepel a tervezési feladatok között az is, hogy az északi irányban az Irinyi József utcán keresztül összekapcsolják a 4-6-os villamosvonallal.

A közbeszerzési eljárás során elmondása szerint olyan tervezőt keresnek, akinek van tapasztalata villamostervezésben, illetve kötöttpályás tervezésben.

„Ez is szempont a kiválasztás során, és természetesen az is, hogy ki tudja a lehető legkevesebb pénzből a legmagasabb szakmai minőségben megtervezni az új villamosvonalat.

Két ütemben összesen közel 6 kilométernyi villamospálya épülne minden szakaszt figyelembe véve, és nem csak önmagában villamospálya: a projekt teljes közterületi megújulást is hozna a Budafoki úton”

– mondta a szóvivő. Hozzátette: ez komoly nagyságrendű beruházás, de még csak a tervezési szakasznál járnak, és azt, hogy pontosan mennyi pénzbe kerülhet majd a beruházás, csak a tervezés végén tudják megbecsülni.

Jelenleg több hálózati elképzelés is terítéken van azzal kapcsolatban, hogy milyen kapacitással működne ez a villamos, itt szintén vizsgálni fogják az opciókat. Az biztos, hogy plusz 30-40 ezer ember jelenléte már egy viszonylag magas sűrűséggel közlekedő villamosvonalat igényel. De az, hogy pontosan milyen gyakran fog közlekedni a villamos, még a jövő zenéje. Most arra koncentrálunk, hogy az ehhez megfelelő infrastruktúrát elő tudjuk készíteni – hangsúlyozta

A közbeszerzési eljárást most indították el, és körülbelül 2027 végére lehet vége, hiszen nagyon sok szempontot kell ilyenkor ellenőrizni, vagyis ez egy teljesen normális időtáv egy ilyen léptékű tervezési feladatra. Utána a jelenlegi ütemezés szerint körülbelül 2029 nyarán fejeződhetne be az első tervezési folyamat, és utána kell megtalálni majd a kivitelezéshez szükséges forrást. Itt belső forrásról is beszélhetünk, de akár európai uniós forrásról is – mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.