ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.45
usd:
331.33
bux:
146155.68
2026. november 16. hétfő Ödön
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A BKK egyik CAF villamosa utasokat vesz fel egy megállóból.
Nyitókép: BKK

Indul a tervezés, meghosszabbítják a budai fonódó villamosvonalat – íme a részletek

Infostart / InfoRádió

Elindította a Budafoki úti villamosfejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a Budapesti Közlekedési Központ. A beruházás a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének folytatásaként valósulhat meg. A részletekről Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét kérdezte az InfoRádió.

Régóta tervezzük, hogy miután megépül a Budai fonódó első déli irányú meghosszabbítása a Dombóvári út–Budafoki út kereszteződéséig, utána szeretnénk déli irányban tovább folytatni ezt a villamosvonalat a Budafoki úton – mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban, hozzátéve: ennek az az oka, hogy arrafelé egy nagyon nagy léptékű ingatlanfejlesztés zajlik.

Számításaik szerint 2030-ig közel 18 ezer új lakás épülhet 40 ezer új lakó megjelenésével, és ha nem sikerül megfelelően hatékony és vonzó közösségi közlekedési hálózatot építeni, akkor akár 30 százalékkal is nőhet a környék gépjárműforgalma, amit mindenképpen szeretnének elkerülni – fogalmazott.

Több ütemben terveznek, és több ütemben tervezett a megvalósítás is.

Első körben – és ez a közbeszerzés kiírás erre vonatkozik – az Építész utcáig tervezné meg a nyertes a villamosvonalat,

a következő körben pedig egészen Budafok vasútállomásig kérnének tőle terveket. Emellett szerepel a tervezési feladatok között az is, hogy az északi irányban az Irinyi József utcán keresztül összekapcsolják a 4-6-os villamosvonallal.

A közbeszerzési eljárás során elmondása szerint olyan tervezőt keresnek, akinek van tapasztalata villamostervezésben, illetve kötöttpályás tervezésben.

„Ez is szempont a kiválasztás során, és természetesen az is, hogy ki tudja a lehető legkevesebb pénzből a legmagasabb szakmai minőségben megtervezni az új villamosvonalat.

Két ütemben összesen közel 6 kilométernyi villamospálya épülne minden szakaszt figyelembe véve, és nem csak önmagában villamospálya: a projekt teljes közterületi megújulást is hozna a Budafoki úton”

– mondta a szóvivő. Hozzátette: ez komoly nagyságrendű beruházás, de még csak a tervezési szakasznál járnak, és azt, hogy pontosan mennyi pénzbe kerülhet majd a beruházás, csak a tervezés végén tudják megbecsülni.

Jelenleg több hálózati elképzelés is terítéken van azzal kapcsolatban, hogy milyen kapacitással működne ez a villamos, itt szintén vizsgálni fogják az opciókat. Az biztos, hogy plusz 30-40 ezer ember jelenléte már egy viszonylag magas sűrűséggel közlekedő villamosvonalat igényel. De az, hogy pontosan milyen gyakran fog közlekedni a villamos, még a jövő zenéje. Most arra koncentrálunk, hogy az ehhez megfelelő infrastruktúrát elő tudjuk készíteni – hangsúlyozta

A közbeszerzési eljárást most indították el, és körülbelül 2027 végére lehet vége, hiszen nagyon sok szempontot kell ilyenkor ellenőrizni, vagyis ez egy teljesen normális időtáv egy ilyen léptékű tervezési feladatra. Utána a jelenlegi ütemezés szerint körülbelül 2029 nyarán fejeződhetne be az első tervezési folyamat, és utána kell megtalálni majd a kivitelezéshez szükséges forrást. Itt belső forrásról is beszélhetünk, de akár európai uniós forrásról is – mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Indul a tervezés, meghosszabbítják a budai fonódó villamosvonalat – íme a részletek

villamos

bkk

budai fonódó

budafoki út

kovács bendegúz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zacher Gábor: a férfiak rosszabbul állnak az absztinencia megtartásában

Zacher Gábor: a férfiak rosszabbul állnak az absztinencia megtartásában

A franciák mennyiség szempontjából ugyanannyit isznak, mint mi. Viszont ott az átlagéletkor magasabb, az alkohollal kapcsolatos megbetegedések száma jóval kisebb. Ennek hátteréről, a magyar férfi és női alkoholizmus milyenségéről, az absztinencia megtartásának nemek közti különbségeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos.
Navracsics Tibor a Seszták-ügyről: az időnk fogy, de a Fideszben még megvan a megújulás képessége

Navracsics Tibor a Seszták-ügyről: az időnk fogy, de a Fideszben még megvan a megújulás képessége

Navracsics Tibor, az Orbán-kormány volt minisztere szerint a Fideszen belül sürgősen tisztázni kell a múltat, és, mint fogalmazott, „aki esetleg bűncselekményt követett el a kormányzati időszak alatt, vagy akár azon kívül is, attól mindenképpen meg kell szabadulnia a közösségnek”. Navracsics Tibor hangsúlyozta: a Fideszt nem tudja elképzelni Orbán Viktor nélkül.
 

„Nem tudjuk, ez kinek a pénze” – a mondat, ami felrobbantotta a közéletet

Seszták Miklós ügyvédjének kérdései vannak a 6,5 milliárd forinttal kapcsolatban

Nagy Attila Tibor elemző: a válságban lévő Fidesz Unger Anna egyetlen mondatába kapaszkodik

Unger Anna: az elásott pénz korrupciós cselekményt bizonyíthat

Seszták Miklós-ügy: az NVVH tudta, hova kell menni az elásott pénzért

Fidesz: „Unger Anna lebuktatta Magyar Péter politikai színházát”

Bóka János is újra megszólalt az elásott pénzről, és nem egészen azt mondta, amit a Fidesz-közlemény

VIDEÓ
Netflix-politika: Magyar Péter az új Denzel Washington? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.17. kedd, 18:00
Paréj Áron
kiberbiztonsági szakértő, a Cyber Operations Group alapító ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább ütik az Nvidiát, egyre csúnyább az esés a tőzsdéken

Tovább ütik az Nvidiát, egyre csúnyább az esés a tőzsdéken

Az Nvidia körüli botrány adott irányt múlt héten a tőzsdéken, és a rossz hangulat továbbra is kitart. Európában mérsékelt esést lehetett látni, miközben az amerikai tőzsdéket ismét az AI-részvények húzzák lefelé a hétfői kereskedésben. A magyar tőzsde a napon belüli kilengések ellenére pluszban zárt, a blue chipek közül a Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsra ment ma. Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így oldja meg az állam a magyar iskolák férőhelyhiányát: folytatódik a bevett gyakorlat

Így oldja meg az állam a magyar iskolák férőhelyhiányát: folytatódik a bevett gyakorlat

A legújabb, novemberben kiírt közbeszerzés alapján tizenhét településen összesen 167 konténerelemet bérelnének.

BBC
Business Sport Travel Science
Five EU countries announce migrant deportation centre in Rwanda

Five EU countries announce migrant deportation centre in Rwanda

Germany, Denmark, Austria, Greece and the Netherlands have announced a "return hub" for failed asylum seekers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 16. 20:31
Úgy tűnik, még korántsem ért véget a vita a Margitsziget hovatartozásáról
2026. november 16. 20:00
Zacher Gábor: a férfiak rosszabbul állnak az absztinencia megtartásában
×
×