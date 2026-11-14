A jogászi hivatásrendek felelősségére hívta fel a figyelmet Baka András köztársasági elnök az Ügyvédek Napja alkalmából mondott beszédében a Legfőbb Ügyészségen - olvasható a Sándor-palota Facebook-bejegyzésében.

Az államfő szerint a jogászi hivatásrendeknek őrizniük kell az alapértékeket, segíteniük a szakmailag megalapozott döntéseket és szükség esetén figyelmeztetniük a hibás döntések veszélyére.

Az ügyvédek sajátos szerepéről azt mondta, egy ügyvédnek akkor is helyt kell állnia, amikor ügyfele ügye népszerűtlen vagy a közvélemény már ítéletet mondott.

Kiemelte, a jogok nem a népszerűség függvényei, mert az emberi méltóság és a tisztességes eljáráshoz való jog mindenkit megillet, a jogállam ereje pedig éppen abban mérhető le, hogy ezt a legnehezebb esetekben is képes-e biztosítani.