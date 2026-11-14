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NVVH által lefoglalt pénz

A Fidesz bízik abban, hogy a halom pénznek semmi köze Seszták Miklóshoz

Infostart / MTI

Visszafogott közleményben reagáltak az NVVH felvételeire.

A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség bízik abban, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz - írta az ellenzéki párt az MTI-hez eljuttatott közleményében, reagálva azokra a nyilvánosságra került felvételekre, amely szerint a hivatal nyomozói nagy mennyiségű készpénzre bukkantak.

A közleményben hangsúlyozták: a rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát,

azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni.

Az NVHH pénteken arról tájékoztatott, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.

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A Fidesz bízik abban, hogy a halom pénznek semmi köze Seszták Miklóshoz

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