Magyar Péter egy kedves teremtménnyel posztolt közös képet Irországban

A tengerparton sétálva a miniszterelnöknek megtetszett Benő, akivel szelfizett is egyet.

Mint írta, Benő egyébként sem hisz abban, hogy a XXI. században a lopott szajré legjobb elrejtési módja az erdőben történő elásás lenne. Mondjuk Benő nem is volt Orbán Viktor minisztere. De még KDNP-s képviselő sem. Legyél olyan, mint Benő, aki menő!

Ezzel Magyar Péter arra a mintegy 6,5 milliárd forintra utalt, melyet a Nemzeti Vagyonvisszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai találtak erdőben elásva és egyéb módon elrejtve.