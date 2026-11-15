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Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követõ közös sajtónyilatkozaton a a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Magyar Péter egy kedves teremtménnyel posztolt közös képet Irországban

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Magyar Péter Berlin után Dublinba utazott, ahol kétnapos csúcstalálkozón vett részt. A miniszterelnök még mindig Írországban tartózkodik, ahonnan egy kedves posztot tette közzé.

A tengerparton sétálva a miniszterelnöknek megtetszett Benő, akivel szelfizett is egyet.

Mint írta, Benő egyébként sem hisz abban, hogy a XXI. században a lopott szajré legjobb elrejtési módja az erdőben történő elásás lenne. Mondjuk Benő nem is volt Orbán Viktor minisztere. De még KDNP-s képviselő sem. Legyél olyan, mint Benő, aki menő!

Ezzel Magyar Péter arra a mintegy 6,5 milliárd forintra utalt, melyet a Nemzeti Vagyonvisszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai találtak erdőben elásva és egyéb módon elrejtve.

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