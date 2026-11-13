Filmekből lehet ismerős mindaz, amit most tett közzé a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Mint arról beszámoltunk, újabb nyomozati cselekmények foganatosítására került sor a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban.

A videóban egyebek mellett az látszik, amint egy erdőben az éjszakai sötétségben a földbe ásott pénzt szedik ki a nyomozók. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 amerikai dollár. A történtekről Magyar Péter is posztolt közösségi oldalán. Azt írta: „Orbán Viktor mától bizonyítottan maffiafőnök. Bukott maffiafőnök. A Fidesz pedig egy bűnszervezet.”

Az átvételkor a Magyar Államkincstár 12 munkatársa 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt. Erről Kármán András pénzügyminiszter osztott meg bejegyzést: