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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon, néhány 20 ezer forintos bankjeggyel.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Újabb letartóztatás Seszták Miklós ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter bizalmasát, aki pénzfutárként működött közre korrupciós pénzek átvételében és szállításában – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az MTI-vel közleményben pénteken.

A letartóztatott személy a gyanú szerint vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének, valamint önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének bűnsegédjeként követte el a bűncselekményeket – írták.

A bíróság az NVVH indítványát megalapozottnak találta és azzal egyezően a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel elrendelte a gyanúsított letartóztatást harminc napra – közölte a hivatal.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást, amely kiterjed Seszták Miklósra vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt.

A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között.

Egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – emellett felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát - közvetítő közreműködésével - visszajuttatja a politikusnak. A kérdéses cégcsoport 2015 és 2018 között több kiemelt állami beruházást nyert el, amellyel összefüggésben több mint egymilliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek.

Mindezeken túl a volt fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott a gyanú szerint.

A politikus cselekménye hétrendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak - tudatta a főügyészség. Seszták Miklós szeptember 30. óta letartóztatásban van, a bíróság október 28-án meghosszabbította a kényszerintézkedés hatályát 2027. január 30-áig.

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