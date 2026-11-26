A bíróság tájékoztatása szerint a végzés nem végleges.

A Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben történt bűncselekmények ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése és feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda 2024. december 12-én rendelt el nyomozást. Az intézetben bírósági döntés alapján letartóztatott fiatalkorúakat neveltek. A Legfőbb Ügyészség 2025 szeptemberében a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonta.

Juhász Péter Pál korábbi igazgatót és élettársát először emberkereskedelemmel, kényszermunkával gyanúsították meg. Letartóztatásukat 2025. május 29-én rendelte el a bíróság, azóta állnak a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt. Az akkor közölt gyanú szerint az igazgató és párja – akit munkatársaként is alkalmazott – több nehéz sorsú fiatalt prostitúcióra és az abból származó bevétel átadására vett rá, kihasználva a helyzetüket, a tőlük való anyagi és érzelmi függésüket.

Később pénzmosás miatt is eljárás indult ellenük, majd 2025 novemberében az igazgatót hűtlen kezelés bűntettével is meggyanúsították. 2025 decemberében több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaélés, szexuális erőszak, valamint gyermekprostitúció kihasználása bűntettének megalapozott gyanúját is közölték a férfival.