Orbán Viktor: ezek a vizsgálatok nem elszámoltatások, hanem leszámolások

„14 évvel fiatalabb, mint én, ez azt jelenti, hogy 49 éve ismerem. Rendes, jólelkű gyerek az öcsém, kizártnak tartom, hogy bármit elkövetett volna, ami neki felróható. Száz százalékosan biztos vagyok abban, hogy ártatlan” – mondta a volt miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság szerdán. Orbán Viktor testvérét és társait üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják, azzal, hogy 2022-től üzletszerűen, anyagi haszonszerzés céljából legalább száz vietnámi állampolgár részére nyújtottak segítséget az államhatár jogellenes átlépéséhez, ezért toborzási díjat szedtek.

A leszámolás az elszámoltatás helyett akkor jön létre Orbán Viktor értékelése szerint, amikor politikai cél van a háttérben. „Azok a körülmények, ahogyan néhány volt munkatársamat, kormánytagot, most az öcsémet őrizetbe veszik, az mint egy megtervezett, koreografált, színpadias politikai show-műsor részeként történik. Nem így szokott ez történni. Amikor a nyilvánosságot így vonják be a jogi eljárásokba, ott felötlik annak a gyanúja, hogy ez nem egy szokványos jogi eljárás, hanem más, vagyis nem elszámoltatás, hanem leszámolás” – fogalmazott a Fidesz elnöke.

„Másfelől furcsa dolgok vannak” – jegyezte meg, feltéve a kérdést, hogy miért kellett ezeket az embereket őrizetbe venni, ráadásul színpadias körülmények között. Például az öccse közölte, hogy áll mindenki rendelkezésére, miért kellett ez az eljárás? Vagy Hankó volt kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő kapcsán miért telt el negyvenegynéhány nap, míg meghallgatják? Vagy Ughy Attila volt fideszes polgármestert, a Lechner Tudásközpont korábbi igazgatóját is letartóztatták, de az első napi meghallgatása után a hetvenhetedik napon hallgatták meg ismét.

„Ezek inkább a kényszervallatásra utaló dolgok, és jól mutatják, hogy ezek mögött nem szokványos jogi eljárások húzódnak meg, tehát nem elszámoltatás, hanem politikai célzattal végrehajtott politikai akciókat látunk, amit a köznyelv leszámolásnak nevez” – mondta. Szerinte azok ellen lehet ilyet csinálni, akit kiszemelnek erre. Azt mondta, nem a vizsgálódásokkal van baj, hanem a „nyilvánvaló politikai célzatú teátralitással”.

Úgy értékelt, hogy a politika utasításokat fogalmaz meg és elvárásokat támaszt az igazságszolgáltatással szemben. „De nemcsak a nagyokkal, ez lejjebb is így van: ha kinyitod a szádat, rád küldik a hatóságokat. Ez egy újkommunista politika és kormányzás, melynek a lényege az, mint a régié, hogy megfélemlítsék az embereket” – mondta. A hatóságok politikai érdekből történő mozgósításáról beszélnek, és büszkék is erre – tette hozzá. „Egy visszás ügy akkor visszás, ha kiderül róla, hogy az” – fogalmazott, hozzátéve, hogy addig nem lehet visszásnak nevezni egy ügyet, amíg egy vizsgálat, egy bíróság nem mondta ki annak.

Az előző kormányzat idején nem volt olyan, hogy a miniszterelnök megmondta, kit támogassanak kulturális pályázaton, ez miniszteri felelősség volt és „a libsiket halálra támogatta a mindenkori kultuszminiszter, habár ezt egyáltalán nem pártfogoltam, sőt az ellenkezőjét kértem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ő azt szerette volna, hogy a kultúrpolitikájukban lefektetett értékek mentén osszák szét a támogatásokat, de olyan érveket kapott, hogy „kompromisszumot kell kötni és hogy ők is vannak”. Orbán Viktor szerint még Hankó Balázs állt a legközelebb ahhoz, hogy azokat az értékeket támogassa csak a kultúrpolitikában, ami az Orbán-kormány sajátja volt.

Az interjú egy pontján megjegyezte, hogy a Fidesz kormányzása idején jogszolgáltatás történt, nem pedig önkény, míg most önkényeskedés zajlik. Elmondása szerint a kormányuk mindig elismerte, hogy vannak jogi korlátok, amelyeket a kormányzati hatalomnak tiszteletben kell tartania, de most nem ezt látni. Nem volt eddig olyan, hogy bármelyik kormánytag a parlamentben kiabálva követelte volna, hogy valakiket tartóztassanak le. Emellett bűnözőnek nyilvánítanak olyanokat, akikkel kapcsolatban még bírósági eljárás sem indult.

„A média örülne egy olyan képnek, amin épp bemegyek a börtönbe, úgyhogy ezt inkább nem” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy valószínűleg miért nem fogja meglátogatni az öccsét a börtönben. A vele kapcsolatos információkat az édesanyjuktól tudja, akivel naponta beszél.

„Ha üzleti ügyekkel csak egy kicsit is foglalkoztam volna, nem itt ülnék, hanem valahol máshol. Engem az véd meg miniszterelnökként, hogy soha nem foglalkoztam üzleti ügyekkel, nem is tudnak velem mit kezdeni. Köröznek körülöttem és szaglásznak, de nem megy” – mondta, hozzátéve, hogy szabály volt, hogy ha bárki rá hivatkozva, vele való bármilyen kapcsolatára hivatkozva bármit el akar intézni, azt páros lábbal rúgják ki, ez az öccsére is vonatkozott szerinte, és minden ciklus elején elmondta.

Szerinte fantasztikus dolgokat ért el a nemzeti kormányzat, vannak vitatható, de vannak kevéssé vitatható dolgok. Elérték, hogy a magyar családok szabadabbak legyenek és jobban éljenek. A pénzügyi megtakarítások jelentősen nőttek, a magyarok 90 százaléka saját otthonában él, teremtettek egymillió munkahelyet – sorolta, ezek nagy dolgok és büszkék rá.

A kormányt érintő korrupciós ügyeket mind hazugságnak nevezte, egyetlen szabálysértést és korrupciós dolgot se fognak találni a kormány ügyeiben, az összes minisztere makulátlan, ők a célszerűség és a szabályszerűség szem előtt tartásával döntöttek, vagy a kormány döntött – hangzott el. Négyszer nyertek választást, még 2024 nyarán az európai uniós választáson is nyertek, mindent a választópolgárok megerősítésével tettek. „Minden 20 évben szenvedjünk egy nagy arányú vereséget. A demokratikus politikának ez egy kellemetlen, fájdalmas, de elkerülhetetlen része” – fogalmazott.

A Tisza-kormányhoz hasonló szervezetek Bulgáriától Olaszországig ismert jelenségek, de „tiszavirág-életű, gyors lefolyású, lázas jelenségnek minősültek” Orbán Viktor szerint. Ha az emberek kiszerettek a Tiszából, a Fidesz kormányképes lesz, mert egy nagy szellemi háttérrel rendelkező, óriási politikai tapasztalattal rendelkező párt, ismeri a „mesterfogásokat”. Az újonnan érkezők esélyeit nem szabad elvitatni, főleg ha felhatalmazást kaptak, de a végén az számít, hogy ki mit tesz le az asztalra.

„A mi közösségünknek sosem kell izgulnia. Választások jönnek-mennek, hol nyerünk, hol nem. De mi mindig leszünk, mert a múltunk, az idő, a tapasztalat, a személyek, a felhalmozott tudás – és most nem magamról beszélek – itt lesz ebben a közösségben” – fogalmazott. Biztos abban, hogy szükség lesz a tudásukra.

A költségvetést meg fogják kritizálni. A gazdaság szerinte meg lesz fojtva. Az irány Orbán Viktor szerint rossz, mert ha rosszul megy a cégeknek, akiket most megadóztatnak, akkor a családoknak is rossz lesz. A 2028-as év is rossz lesz szerinte, mert a mostani költségvetés mellett ott van a kitekintés, egyre rosszabb évek jönnek, elvonások, adóemelések. Ezt nevezték régen megszorításnak szerinte, és akinek a költségvetés ad az egyik kezével, addig a másikkal többet elvesz. Ad a fővárosnak pénzt, de elveszi a kerületek bevételének egy részét. Az önkormányzatoknál és a nyugdíjasoknál kilátásba helyezett vagy bevezetett intézkedéseknél is ilyen folyamatokat, ilyen „trükkök százait” látja.

„Nemcsak arról beszélnek már az emberek, hogy ígértek nekünk mindent, amit nem kaptunk meg. Már nem arról van szó, hanem arról, hogy rosszabb lesz, sőt, már bizonyos ágazatokban rosszabb is. Építőipar, turizmus, agrárgazdaság” – mondta.

Az ENSZ-főtitkári poszttal kapcsolatos felvetésre Orbán Viktor úgy reagált, hogy a kérdés jelenleg nem időszerű. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy bármerre is sodorja az élet, magyarként továbbra is a hazájáért fog dolgozni, és minden körülmények között lehet majd rá számítani. Hozzátette: azok is számíthatnak rá, akik ellene szavaztak, vagy nem támogatták őt.

Varga Judit kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy a volt igazságügyi miniszter családi okokra hivatkozva korábban többször is jelezte lemondási szándékát. Hozzátette, hogy ritkán találkozott a bántalmazás olyan brutális formájával, amilyenről Varga Judit beszámolt. A Fidesz jövőbeni lehetőségeiről szólva úgy fogalmazott, hogy a pártban mindig is voltak olyan politikusok, akik szükség esetén bevethetők. „Ha megint ránk lesz szükség, akkor sok alkalmas, tapasztalt emberünk van” – fogalmazott.