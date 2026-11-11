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2026. november 11. szerda Márton
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Az õrizetben lévõ egyik gyanúsított (k) vezetik a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe 2026. november 11-én, ahol tárgyaláson döntenek a letartóztatásáról. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korábban négy személyt vett õrizetbe és hallgatott ki gyanúsítottként az üzletszerûen és bûnszövetségben elkövetett embercsempészés bûntettének megalapozott gyanúja miatt. Az egyik gyanúsított Orbán Áron, a volt miniszterelnök Orbán Viktor testvére.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Letartóztatták Orbán Áront és az élettársát

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Egy gyanúsított bűnügyi felügyelet alá került.

Mint ismert, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) négy személyt vett őrizetbe és hallgatott ki gyanúsítottként az ügyben hétfőn, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsítottak egyike Orbán Áron, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére.

A négy ember letartóztatását kedden indítványozta a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség.

Szerdán a Fővárosi Törvényszék szóvivője a Telexszel közölte: a bíróság egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását. Egy további gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezték, a negyedik gyanúsított azonban szabadlábon védekezhet.

A megalapozott gyanú lényege szerint egy nő és három férfi 2022-től üzletszerűen, anyagi haszonszerzés céljából legalább száz vietnámi állampolgár részére nyújtott segítséget az államhatár jogellenes átlépéséhez. Ehhez színlelt képzési tevékenységet szerveztek, ezáltal pedig „csalárd módon” segítettek a külföldieknek vízumhoz jutni.

Indítványában az ügyészség azt írta, hogy a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, a bizonyítottság esetén kiszabható büntetési tétel – öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés – pedig magas. Emellett a rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsítottak kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerrel bírnak.

Mindezekre figyelemmel megalapozottan lehet következtetni arra, hogy a terheltek jelenléte a büntetőeljárásban csak a letartóztatásukkal biztosítható – írta korábban az ügyészség. Álláspontjuk szerint az eljárás jelenlegi szakaszában megalapozott a veszélye annak is, hogy amennyiben a gyanúsítottak szabadlábon maradnának, veszélyeztetnék és megnehezítenék a bizonyítást.

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