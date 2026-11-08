Milliókat felejtett az autója tetején egy figyelmetlen főorvos, szerencséje volt a megtalálóval

November 1-én, a délutáni órákban egy fővárosi diplomáciai épület őrzését látta el Kóródi Tibor rendőr őrmester, a Készenléti Rendőrség munkatársa, amikor észrevette, hogy egy elhaladó autó tetején egy tárgy van. A jármű továbbhajtott, ám a tárgy rövidesen az úttestre esett. Mint kiderült, egy fekete övtáskáról volt szó, amelyből iratok, bankkártyák és kilencmillió forint készpénz szóródott szét – számolt be róla a Blikk.

A lelkiismeretes rendőr azonnal összegyűjtötte az elhagyott értékeket, majd pedig két kollégájával Szemán Róbert rendőr főtörzszászlóssal és Hacsi Máté rendőr törzsőrmesterrel együtt megkezdték a tulajdonos felkutatását. Az iratok alapján sikerült megállapítaniuk, hogy a táska egy szülész-nőgyógyász és endokrinológus főorvosé. Azt is kiderítették, hogy hol dolgozik az orvos, így fel tudták hívni az adott intézményt, és meghagyták az elérhetőségüket.

A főorvos ezt követően felvette velük a kapcsolatot, és a II. kerületi rendőrkapitányságon hiánytalanul visszakapta az iratait, bankkártyáit és a teljes készpénzösszeget.

A szerencsés férfi még aznap írt egy levelet a Készenléti Rendőrségnek, amelyben beszámolt a történtekről. Mint felidézte, délután három óra körül az autójába való beszállás előtt helyezte a táskát a járműre, majd teljesen megfeledkezett róla.

„Rögtön befáradtam a rendőrkapitányságra, ahol hiánytalanul átvettem irataimat és a készpénzt is jegyzőkönyv ellenében” – írta a főorvos, és külön köszönetét fejezte ki a három segítőkész rendőrnek. A Készenléti Rendőrség vezetőit pedig arra kérte, hogy parancsnokaikat is tájékoztassák példamutató helytállásukról. Mint írta: ilyen emberekre van szüksége a rendőrségnek és a hazának is.

A rendőrség a történetet megosztva hangsúlyozta: a három egyenruhás számára természetes volt, hogy mindent megtesznek az elveszett értékek visszajuttatásáért.