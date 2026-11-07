Üzent a Fidesz a polgármesterek mandátumáról és újraválaszthatóságáról

Közleményükben azt írták: a javaslat elfogadásáról a Fidesz pénteki önkormányzati fórumán döntöttek, ahol Orbán Viktor pártelnök, korábbi miniszterelnök és Navracsics Tibor, a párt önkormányzati munkacsoportjának vezetője köszöntötte a résztvevőket.

A tájékoztatás szerint a tizenegy pontos javaslat rögzíti, hogy az 1989/1990-es rendszerváltás utáni demokratikus állami berendezkedés egyik legfontosabb értéke a helyi közösségek önrendelkezése és saját vezetőik megválasztásának joga.

A dokumentum kimondja, hogy az Országgyűlés ezért megerősíti elkötelezettségét a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában megfogalmazott és az 1989/1990-es rendszerváltást követő magyar alkotmányozási folyamatok során is töretlenül deklarált alapelvek – különösen az önkormányzati autonómia, a szubszidiaritás, a demokratikus helyi önkormányzás és a helyi közösségek önrendelkezésének elve – mellett.

Megerősítenék azt a meggyőződést, hogy a helyi önkormányzatok védelme és megerősítése hozzájárulás egy olyan Európa építéséhez, amely a demokrácia és a hatalom decentralizációjának elvén alapul.

A javaslat szerint az Országgyűlés kinyilvánítaná, hogy a választópolgárok szabad választáshoz való joga sérthetetlen, és tiszteletben tartja annak érvényesülését az önkormányzati választásokon, ezért támogatja, hogy a választópolgárok szabad akarattal meghozott döntése alapján mindenkor megválasztott önkormányzati képviselők és vezetők kitölthessék a választáskor hatályos törvényben meghatározott megbízatási idejüket.

Kinyilvánítanák azt is, hogy minden olyan nyilatkozat, amely a 2029. évig tartó önkormányzati mandátumok idő előtti megszüntetését helyezi kilátásba, komoly alkotmányossági, jogállamisági aggályokat vet föl, súlyosan sérti a népszuverenitás elvét.

Úgy folytatták: a Fidesz önkormányzati fórumán elfogadott javaslat szerint „az Országgyűlés nem támogatja a polgármesterek, a megyei közgyűlések elnökei és más választott önkormányzati tisztségviselők és képviselők újraválaszthatóságának törvényi korlátozását”.

Az önkormányzati rendszer felülvizsgálatára, korrekciójára, az önkormányzati feladatok finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára pedig csak az érintett önkormányzatokkal történő érdemi szakmai tárgyalások és társadalmi egyeztetések eredményeként kerülhet sor – húzták alá.

Rögzítették továbbá:

„az Országgyűlés kiáll amellett, hogy Magyarország minden települése rendelkezzen saját önkormányzattal és saját, közvetlenül választott polgármesterrel.

Ugyanígy támogatja, hogy a megyék választópolgárainak közössége megyei önkormányzattal rendelkezzen, melynek képviselő-testülete tagjait a jövőben is szabad, közvetlen és titkos választás útján válassza meg” – fűzték hozzá.

A javaslat tartalmazza azt is, hogy az Országgyűlés fontosnak tartja az önkormányzati hivatalok köztisztviselőinek és valamennyi önkormányzati dolgozónak a megbecsülését, szükségesnek tekinti a köztisztviselői életpálya modellt szabályozó jogszabályok megalkotását.

Az Országgyűlés szükségesnek tartja az önkormányzatok finanszírozási rendszerének megerősítését és kiszámíthatóbbá tételét – írták, hozzátéve: a helyi önkormányzatok számára biztosítani kell a feladataikkal arányos, stabil, hosszú távon tervezhető és fenntartható pénzügyi forrásokat.

A határozati javaslat tartalmazza azt is: az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország jövője csak erős, megbecsült, megfelelő jogosítványokkal és kiszámítható finanszírozással rendelkező önkormányzatokra épülhet – olvasható az ellenzéki párt közleményében.