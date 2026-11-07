ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 7. szombat Rezső
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Üzent a Fidesz a polgármesterek mandátumáról és újraválaszthatóságáról

Infostart / MTI

Az önkormányzatiság értékeinek megerősítéséről fogadott el országgyűlési határozati javaslatot a Fidesz – közölte az ellenzéki párt.

Közleményükben azt írták: a javaslat elfogadásáról a Fidesz pénteki önkormányzati fórumán döntöttek, ahol Orbán Viktor pártelnök, korábbi miniszterelnök és Navracsics Tibor, a párt önkormányzati munkacsoportjának vezetője köszöntötte a résztvevőket.

A tájékoztatás szerint a tizenegy pontos javaslat rögzíti, hogy az 1989/1990-es rendszerváltás utáni demokratikus állami berendezkedés egyik legfontosabb értéke a helyi közösségek önrendelkezése és saját vezetőik megválasztásának joga.

A dokumentum kimondja, hogy az Országgyűlés ezért megerősíti elkötelezettségét a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában megfogalmazott és az 1989/1990-es rendszerváltást követő magyar alkotmányozási folyamatok során is töretlenül deklarált alapelvek – különösen az önkormányzati autonómia, a szubszidiaritás, a demokratikus helyi önkormányzás és a helyi közösségek önrendelkezésének elve – mellett.

Megerősítenék azt a meggyőződést, hogy a helyi önkormányzatok védelme és megerősítése hozzájárulás egy olyan Európa építéséhez, amely a demokrácia és a hatalom decentralizációjának elvén alapul.

A javaslat szerint az Országgyűlés kinyilvánítaná, hogy a választópolgárok szabad választáshoz való joga sérthetetlen, és tiszteletben tartja annak érvényesülését az önkormányzati választásokon, ezért támogatja, hogy a választópolgárok szabad akarattal meghozott döntése alapján mindenkor megválasztott önkormányzati képviselők és vezetők kitölthessék a választáskor hatályos törvényben meghatározott megbízatási idejüket.

Kinyilvánítanák azt is, hogy minden olyan nyilatkozat, amely a 2029. évig tartó önkormányzati mandátumok idő előtti megszüntetését helyezi kilátásba, komoly alkotmányossági, jogállamisági aggályokat vet föl, súlyosan sérti a népszuverenitás elvét.

Úgy folytatták: a Fidesz önkormányzati fórumán elfogadott javaslat szerint „az Országgyűlés nem támogatja a polgármesterek, a megyei közgyűlések elnökei és más választott önkormányzati tisztségviselők és képviselők újraválaszthatóságának törvényi korlátozását”.

Az önkormányzati rendszer felülvizsgálatára, korrekciójára, az önkormányzati feladatok finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára pedig csak az érintett önkormányzatokkal történő érdemi szakmai tárgyalások és társadalmi egyeztetések eredményeként kerülhet sor – húzták alá.

Rögzítették továbbá:

„az Országgyűlés kiáll amellett, hogy Magyarország minden települése rendelkezzen saját önkormányzattal és saját, közvetlenül választott polgármesterrel.

Ugyanígy támogatja, hogy a megyék választópolgárainak közössége megyei önkormányzattal rendelkezzen, melynek képviselő-testülete tagjait a jövőben is szabad, közvetlen és titkos választás útján válassza meg” – fűzték hozzá.

A javaslat tartalmazza azt is, hogy az Országgyűlés fontosnak tartja az önkormányzati hivatalok köztisztviselőinek és valamennyi önkormányzati dolgozónak a megbecsülését, szükségesnek tekinti a köztisztviselői életpálya modellt szabályozó jogszabályok megalkotását.

Az Országgyűlés szükségesnek tartja az önkormányzatok finanszírozási rendszerének megerősítését és kiszámíthatóbbá tételét – írták, hozzátéve: a helyi önkormányzatok számára biztosítani kell a feladataikkal arányos, stabil, hosszú távon tervezhető és fenntartható pénzügyi forrásokat.

A határozati javaslat tartalmazza azt is: az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország jövője csak erős, megbecsült, megfelelő jogosítványokkal és kiszámítható finanszírozással rendelkező önkormányzatokra épülhet – olvasható az ellenzéki párt közleményében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Üzent a Fidesz a polgármesterek mandátumáról és újraválaszthatóságáról

orbán viktor

önkormányzat

fidesz

navracsics tibor

fórum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Most tudta meg, hogy ő volt „Pillangó” – Besenyei Péter „ügynökügye”

Most tudta meg, hogy ő volt „Pillangó” – Besenyei Péter „ügynökügye”

Részletesen beszélt az egykori műrepülő-szupersztár arról, mit csinált állambiztonsági kérésre a nyolcvanas évek derekától, a vele interjút készítő szakíró pedig az InfoRádióban arról számolt be, kerülnek még elő nagy nevek az autó-motorsport világából, de méltósággal kell kezelni az információkat.
 

Sári Zsolt az ügynökaktákról: ne a mutogatás eszköze legyen, hanem a közös történelmünk feldolgozása

Sári Zsolt az ügynökaktákról: a hiteles adatokkal jobban megérthető, mi miért történt, mert a rendszer volt a fő bűnös

Ügynökakták – olyan nevek is előkerültek, amelyek a történészt is meglepték

Verebes István keményen bírálta az ügynökakták ügyét

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keményen meghúzta a gyeplőt Trump jobbkeze: már az elnökjelölti indulásra készül?

Keményen meghúzta a gyeplőt Trump jobbkeze: már az elnökjelölti indulásra készül?

Szigorúbb irányítás alá vonta az amerikai külügyminisztériumot Marco Rubio tárcavezető, aki egy belső értekezleten világossá tette, hogy mindenkinek a saját hatáskörén belül kell maradnia, és kerülnie kell az összeférhetetlenséget - írja a Reuters. Rubio azután szigorít a minisztériumi fegyelmen, hogy több magas rangú diplomata távozni kényszerült a posztjáról, a Republikánus Párt vezető arcai pedig igyekeznek elhatárolódni a Trump-kormányzattól a félidős választási vereség után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége lehet a bosszantó késéseknek a legzsúfoltabb vasúti fővonalon: hatalmas felújítási hullám kezdődik

Vége lehet a bosszantó késéseknek a legzsúfoltabb vasúti fővonalon: hatalmas felújítási hullám kezdődik

Több száz milliárd forintos keretből újulnak meg a hazai közutak és a vasúti infrastruktúra különböző elemei - közölte Tárkányi Zsolt államtitkár.

BBC
Business Sport Travel Science
Five killed and dozen more injured in Krakow shooting, police say

Five killed and dozen more injured in Krakow shooting, police say

In a statement, police say the suspect is being taken to hospital. Polish PM Donald Tusk calls the incident "tragic" and says he is being kept updated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 7. 16:17
Jelentős változást tervez az egészségügyi miniszter, a NEAK is átalakulhat
2026. november 7. 15:43
Tragédia történt Balatonújlaknál, egy nő vesztette életét
×
×