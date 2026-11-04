Ügynökakták: Magyar Péter a levéltárban tart sajtótájékoztatót

Sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök szerda délelőtt az ügynökakták megnyitása kapcsán – jelentette be a kormányfő Facebook-posztjában.
Mint írta: „A megkésett rendszerváltás fontos napja. 9.30-kor az Állambiztonsági Levéltárból jelentkezem."
A miniszterelnök kiemelte: az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján teszi elérhetővé a kormány 60 ezer egykori, a kommunista diktatúra titkosszolgálata által beszervezett személy nevét és dokumentált adatait a nyitottaktak.hu weboldalon.