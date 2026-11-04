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Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követõ közös sajtónyilatkozaton a a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Ügynökakták: Magyar Péter a levéltárban tart sajtótájékoztatót

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A miniszterelnök szerint fontos nap a mai a megkésett rendszerváltásban.

Sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök szerda délelőtt az ügynökakták megnyitása kapcsán – jelentette be a kormányfő Facebook-posztjában.

Mint írta: „A megkésett rendszerváltás fontos napja. 9.30-kor az Állambiztonsági Levéltárból jelentkezem."

A miniszterelnök kiemelte: az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján teszi elérhetővé a kormány 60 ezer egykori, a kommunista diktatúra titkosszolgálata által beszervezett személy nevét és dokumentált adatait a nyitottaktak.hu weboldalon.

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Kezdőlap    Belföld    Ügynökakták: Magyar Péter a levéltárban tart sajtótájékoztatót

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Ügynökakták: több tízezer nevet hoznak nyilvánosságra a nyitottaktak.hu-n, többségük egyszerű &quot;kisember&quot;

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BBC
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