Szúrós szag terjengett a XII. kerületben, a honvédség is kiszállt

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-posztjában közölte: kedden a Magyar Honvédség speciális biolaboratóriumát is kirendelték egy XII. kerületi épülethez, miután az ott dolgozók szúrós szagot észleltek – írja a Portfolio.

A bejelentést követően a rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei azonnal megkezdték az elsődleges vizsgálatokat. A hatóságok ezt követően kértek segítséget a honvédségtől, amely a helyszínre küldte a Magyar Honvédség HAVARIA laboratóriumát, hogy speciális műszerekkel támogassa az esetleges veszélyes anyagok azonosítását.

A helyszínen dolgozó katonák az éjszaka befejezték a vizsgálatokat, mérgező anyagot nem találtak – közölte a tárcavezető, hozzátéve, hogy a mintavétel során begyűjtött anyagokat további laboratóriumi elemzésre küldték tovább.

A miniszter köszönetet mondott a katasztrófavédelem, a rendőrség és a honvédség munkatársainak a gyors, összehangolt fellépésért. Azt írta: „a legfontosabb, hogy a lakosság biztonságát minden körülmények között garantáljuk, és minden szükséges intézkedést megtegyünk a tények tisztázása érdekében.”