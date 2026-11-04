ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.5
usd:
323.21
bux:
148842.43
2026. november 4. szerda Károly
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Adam Gault/Getty Images

Szúrós szag terjengett a XII. kerületben, a honvédség is kiszállt

Infostart

Az épületben dolgozók észlelték a szúrós szagot, az ügy kivizsgálására a helyszínre érkezett a Magyar Honvédség speciális biolaboratóriuma is.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-posztjában közölte: kedden a Magyar Honvédség speciális biolaboratóriumát is kirendelték egy XII. kerületi épülethez, miután az ott dolgozók szúrós szagot észleltek – írja a Portfolio.

A bejelentést követően a rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei azonnal megkezdték az elsődleges vizsgálatokat. A hatóságok ezt követően kértek segítséget a honvédségtől, amely a helyszínre küldte a Magyar Honvédség HAVARIA laboratóriumát, hogy speciális műszerekkel támogassa az esetleges veszélyes anyagok azonosítását.

A helyszínen dolgozó katonák az éjszaka befejezték a vizsgálatokat, mérgező anyagot nem találtak – közölte a tárcavezető, hozzátéve, hogy a mintavétel során begyűjtött anyagokat további laboratóriumi elemzésre küldték tovább.

A miniszter köszönetet mondott a katasztrófavédelem, a rendőrség és a honvédség munkatársainak a gyors, összehangolt fellépésért. Azt írta: „a legfontosabb, hogy a lakosság biztonságát minden körülmények között garantáljuk, és minden szükséges intézkedést megtegyünk a tények tisztázása érdekében.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szúrós szag terjengett a XII. kerületben, a honvédség is kiszállt

budapest

vizsgálat

honvédség

xii. kerület

szag

ruszin-szendi romulusz

biolabor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Mengyílt a nyitottaktak.hu oldal, ahol mintegy 60 ezer egykori ügynök nevét, adatait tették közzé az 1990 előtti korszakból.
 

Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója

Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”

November 4., az ügynökakták napja

Korniss Péter megelőzte az akták megnyitását, vallomást tett a Kossuth-díjas fotós

Szakértő: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökakták feldolgozásához

VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Virovácz Péter szerint szűk sávba ragad a forint, az euróbevezetési terv viszont a gazdaság több területén is nagy változásokat hoz

Virovácz Péter szerint szűk sávba ragad a forint, az euróbevezetési terv viszont a gazdaság több területén is nagy változásokat hoz

A magyar eszközök árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, a hazai gazdaságpolitika hitelessége viszont érintetlen maradt - mondta el Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az intézmény őszi sajtóeseményén. A 2032-es euróbevezetés menetrendje és a kiszámítható költségvetési pálya stabil hátteret ad, a legnagyobb kockázatot pedig az amerikai kereskedelempolitika és a fejlett piaci hozamok emelkedése jelenti. Az alapkamat 2027 őszéig 5,5 százalékon maradhat, a forint pedig a következő hónapokban is a 350-370-es sávban maradhat. Virovácz Péter a magyar gazdaság kilátásait kedvezően látja, a következő hónapokban-években pedig az euróövezeti csatlakozásra való felkészülés, az ipar jó teljesítménye, az ellenálló fogyasztás és a nettó export is támogathatja a növekedést. A magas bérdinamika időszaka viszont lejárt, az ING Bank vezető elemzője szerint a vállalatokra hatékonyságjavító beruházások, a dolgozókra pedig a nominális stabilitás logikájának elfogadása vár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél

Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél

Az arany árfolyama közel három százalékkal, unciánként 4044,9 dollárra emelkedett a kora reggeli órákban.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

President Trump acknowledges the Iran war, and higher fuel prices, were factors as Democrats win across the country - including in Texas, Kansas, and Michigan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 4. 11:55
Füstölög a fogyasztóvédelem: gond van az USB-töltőkkel
2026. november 4. 11:25
Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”
×
×