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Szikora Róbert zenész aláírja az aláírásgyűjtő ívet az Egy közülünk elnevezésű kezdeményezés sajtótájékoztatóján az Operaházban 2013. február 25-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Attila

Szikora Róbert: nem jelentettem senkiről

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ELŐZMÉNYEK

Szikora Róbert, az R-GO frontembere NANU-NANU néven volt hálózati személy a most nyilvánosságra kerülő ügynökakták szerint. A zenész azt mondta az Indexnek, hogy nem jelentett senkiről sem.

A Nyitott Akták oldalon megtalálható Szikora Róbert, az R-Go frontemberének adatlapja is. Az adatok szerint az énekes-dalszerző NANU-NANU fedőnéven volt beszervezett hálózati személy.

A hatos karton adatai szerint 1984 februárjában szervezték be, vagy próbálták meg beszervezni. A beszervezés alapjának, okának hazafiasságát jelölték meg. A beszervezést magát, annak kísérletét pedig Gábor Róbert rendőr főhadnagy végezte. Az adatokból nem derül ki, hogy készített-e jelentéseket.

Minősítése tmb., ami azt jelenti, hogy titkos megbízott, de ez sem jelenti azt, hogy jelentéseket készített másokról.

Szikora Róbert megszólalt az Indexnek, s kategorikusan kijelentette, hogy nem jelentett senkiről sem.

„Szerették volna, ha jelentéseket írok, de nem kértek rá, és nem is tettem ilyet. Ez abszolút kizárt” – mondta Szikora Róbert, aki szerint meg sem próbálták beszervezni.„Az útlevélosztályon, amikor átadták a külföldi koncertek előtt az útlevelem, a szemembe néztek, és azt mondták, hogy Szikora elvtárs, azért ha valamit hall, mondja el nekünk, és ne találkozzon újságírókkal, ne mondjon semmit disszidenseknek se a rendszerről, se arról, hogy maga mit tervez vagy mit nem tervez. A biztonságra játszottak. Veszélyes embernek számított, akinek mikrofon volt a szája előtt, megfigyelték őket”
– fűzte hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Szikora Róbert: nem jelentettem senkiről

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