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Nyitókép: Unsplash

Elhunyt Radó Gyula Balázs

Infostart / MTI

Életének 93. évében elhunyt Radó Gyula Balázs Béla-díjas televíziós, film- és színházi rendező, a Magyar Filmművészek Szövetségének tagja – közölte a szervezet az MTI-vel szerdán.

A Magyar Filmművészek Szövetsége közleményében hangsúlyozta: Radó Gyula halála nagy veszteség az egész mozgóképes szakma számára.

A tájékoztatás szerint a rendező október 25-én hunyt el, temetéséről később intézkednek.

Radó Gyula 1934. június 25-én született Budapesten. 1959-ben Schrem Rezsővel és Ábrahám Jánossal közösen alapította meg a kecskeméti filmstúdiót, az első vidéki professzionális filmstúdiót. 1964-től a Magyar Televízió munkatársa volt, 1968 és 1972 között pedig a Színház- és Filmművészeti Főiskola televíziórendező szakán tanult.

1973-tól tévéfilmeket és tévéjátékokat rendezett, emellett a Magyar Televízió pécsi és szegedi körzeti stúdiójában is dolgozott. 1993 és 2008 között a Komédium Színház művészeti igazgatója volt, 2004-től pedig a Televíziós Művészek Társaságának titkáraként képviselte a televíziós szakmát.

Pályafutása során több mint 300 dokumentumfilmet, 25 tévéfilmet és tévéjátékot készített. Nevéhez fűződik az első holdra szállás magyarországi televíziós közvetítésének rendezése, valamint Farkas Bertalan űrrepülésének közvetítése is.

Munkái között számos jelentős portréfilm szerepelt, többek között Sosztakovicsról, Pablo Casalsról és Graham Greene-ről is készített alkotásokat.

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