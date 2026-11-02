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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Legfőbb ügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

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A héten négynapos ülést tart az Országgyűlés, amely jövő hétfőn is összeül. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn 13 órakor és kedd reggel is felszólal napirend előtt. Ha kedden a Ház megválasztja Fejes Pétert, az új legfőbb ügyész rögtön esküt is tehet.

A héten hétfőtől csütörtökig, a jövő héten pedig hétfőn ülésezik a parlament. Az Országgyűlés kedden szavazhat a legfőbb ügyészről.

Az Országgyűlés honlapjára felkerült a napirend, amely szerint a 13 órakor kezdődő hétfői ülés előtt a parlament megemlékezik a közelmúltban elhunyt Getto József volt szabad demokrata képviselőről, majd

napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök.

A napirend előtti felszólalásokat az interpellációk és az azonnali kérdések követik, majd a Ház áttér a bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitáira.

Ezek során tárgyalnak

  • a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről,
  • a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területekről,
  • december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításról,
  • a környezet védelmének általános szabályairól,
  • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényről és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő javaslatokról,
  • a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről,
  • valamint a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló előterjesztéseket.

A keddi ülésnap előtt a parlament megemlékezik a Magyar Tudomány Ünnepéről, ismét felszólal Magyar Péter miniszterelnök, majd

a politikusok a hétfőn megvitatott indítványokról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról szavaznak.

A döntéshozatalokat követően az Országgyűlés

  • előbb – a jelöléstől függően – megválaszthatja a Független Közmédia Testület három, az ellenzéki frakciók által jelölt új tagját,
  • utána pedig titkos szavazással dönthet arról, hogy támogatja-e a legfőbb ügyésznek jelölt Fejes Péter megválasztását.
Amennyiben megválasztják, az új legfőbb ügyész az eredmény kihirdetését követően leteszi esküjét.

Az Országgyűlés kedden több indítvány általános vitáját is lefolytathatja. Ezek

  • a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról,
  • a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról,
  • egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról, valamint
  • a vagyonadóról szólnak.
  • Emellett napirendre kerül az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározat módosítása.

Szerdán az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról és az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatok együttes általános vitájával kezdődik az ülésnap.

Ezután a képviselők megvitathatják

  • az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről,
  • a kereskedelemről, valamint a gazdasági kamarákról szóló törvényekhez benyújtott módosító indítványokat.
  • A Ház szintén tárgyalhat a magyar kormány és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti, a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Csütörtökön

  • az Európai Unió és Mexikói közötti politikai, gazdasági és együttműködési stratégiai partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló indítvány, illetve
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, valamint
  • a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvények módosításának vitája szerepel a napirenden.

November 9-én, hétfőn a képviselők megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról, amit várhatóan a kormányfő napirend előtti felszólalása követ. A kéthetes ülés a kérdésekkel és az azonnali kérdésekkel zárul.

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Kezdőlap    Belföld    Legfőbb ügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

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