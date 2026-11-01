Tizenhét ötös volt a lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 11 (tizenegy)
- 12 (tizenkettő)
- 20 (húsz)
- 29 (huszonkilenc)
- 31 (harmincegy)
- 32 (harminckettő)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 849 235 forint;
- 4 találatos szelvény 918 darab, nyereményük egyenként 15 725 forint;
- 3 találatos szelvény 16 676 darab, nyereményük egyenként 4005 forint.
A következő sorsoláson 434 millió forint lesz a főnyeremény.