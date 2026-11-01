Tizenhét ötös volt a lottón

Már közel egy évtizede monitorozzuk a hazai talajnedvességet egy országos hálózaton keresztül, és korábban soha nem állt még fenn ennyire súlyos helyzet – mondta el a Szegedi Tudományegyetem Természet- és Környezetföldrajz Tanszékének vezetője az InfoRádióban. Sipos György szerint egyre sürgetőbb a szemléletváltás, ám ésszel kell cselekedni, mert előfordulhat, hogy nagyobb bajt okozunk, mint amekkora előtte volt.