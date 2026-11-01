Meg kell menteni a tavat, munkacsoport alakul

A Tisza alelnöke, országgyűlési képviselő emlékeztetett: társadalmi egyeztetést indítottak a Közhang internetes oldalán a Palatinus-tó jövőjéről, ami generációk óta Esztergom, Dorog és a környező települések egyik legfontosabb természeti kincse.

Mint írta, az egyeztetés lezárult, a válaszok 35 településről érkeztek, ami „jól mutatja, hogy a Palatinus nem egyetlen város ügye, hanem az egész térségé”.

A november 11-én létrejövő munkacsoport feladata kidolgozni a tó vízpótlásának lehetséges megoldásait, megőrizni a természeti értékeit, rendezni a használat feltételeit, és mindehhez konkrét felelősöket, határidőket és finanszírozási lehetőségeket rendelni – közölte.

Ezt lakossági fórum követi, ahol a szakmai javaslatokat is megvitatják.