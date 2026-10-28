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Egy gondosóra a Gondosóra 80+ korosztály - direkt gondosóra kiküldés címmel tartott sajtótájékoztatón a Pest Vármegyei Kormányhivatalban, Szentendrén 2025. május 22-én. Minden 80 év feletti állampolgárnak a Magyar Posta kézbesíti ki a Gondosóra eszközt elõzetes igénylés nélkül.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Visszakér egyes Gondosórákat a kormányzat

Infostart / MTI

Új felelőse van a programnak, változások is jönnek.

Bicskei Lászlót, a Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) parlamenti államtitkárát bízta meg a Gondosóra program teljes felülvizsgálatának és működése átalakításának irányításával Tanács Zoltán miniszter. A Facebookon az államtitkár elmondta: egymillió Gondosóra készülék van a felhasználóknál, ezek közül 600-640 ezer van bekapcsolva legalább kilenc hónapja. Azt szeretnék elérni, hogy az inaktív készülékeket is minél többen használják.

Kitért arra, megszüntetik azt, hogy a készüléket politikai üzenetek továbbítására lehessen használni. „Sem hírlevél, sem hívások formájában semmilyen politikai, közéleti kommunikáció a Gondosórán keresztül nem fog történni” – mondta.

Bicskei László arra kérte azokat, akik még nem kapcsolták be a készüléket, hogy ezt tegyék meg, mert magas minőségű, kiterjesztett szolgáltatást fognak tapasztalni. Azok pedig,

akik a jövőben sem akarják használni a készüléket, juttassák vissza azt a Kormányzati Szolgáltató Központhoz (KSZK),

mert egyrészt a be nem kapcsolt eszköznek is komoly költsége van, másrészt ezeket a készüléket azok kapnák meg, akik valóban használnák.

Vitkovics Péter, a KSZK ügyvezetője a videóban elmondta, azon dolgoznak, hogy a Gondosóra program 2027-től is legalább ugyanúgy folytatódjon, mint eddig, sokkal kevesebbe kerüljön az államnak, illetve további fejlesztési lehetőséget hozzanak ki belőle, hiszen ez egy jó szolgáltatás.

Mint mondta, a projekt állami átvétele azt jelenti, hogy a TTM portfóliójába tartozó technológiai vállalatok – a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az IdomSoft, Digitális Magyarország Ügynökség és a KSZK – közös kooperációban fogják megvalósítani mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig egy kiszervezett szolgáltató, a 4iG látott el.

Tanács Zoltán miniszter a bejegyzésében mindenkit arra biztatott, hogy használják a Gondosórát, hiszen életet is menthet.

Kedden jelentették be, hogy a Gondosóra 2027. január 1-jétől állami szolgáltatásként fog tovább működni, a felhasználóknak és hozzátartozóiknak nincs teendőjük, a szolgáltatás folyamatos. A tájékoztatás szerint a 2026-os 26,8 milliárd forintos működési támogatás helyett jövőre mintegy 13 milliárd forintból biztosítják a szolgáltatást, továbbra is a nap 24 órájában, a hét minden napján.

A 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán közzétett közleményében azt írta, nem tartja túlárazottnak a Gondosóra programban nyújtott szolgáltatásait, és jelezte, hogy konstruktív partnerként támogatja az átadás-átvételt. A társaság közölte: vitán felül áll a Gondosóra program társadalmi hasznossága, ezért üdvözli, hogy a magyar állam tovább működteti a cég által kiépített szolgáltatást.

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