A 4iG is megszólalt a Gondosóra ügyében

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter nemrég bejelentette: az állam átveszi a Gondosóra program üzemeltetését. A minszter az InfoRádióban is nyilatkozott, és elmondta: jelentősen alacsonyabb költséggel, állami szereplők közreműködésével működik tovább a program, a változásból a felhasználók a remények szerint semmit nem fognak észrevenni.

A Gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban a 4iG közleményt adott ki, mint fogalmaznak, a cég „a tőzsdei kibocsátókra vonatkozó átláthatósági és megfelelési követelményekkel összhangban, ezúton reagál a Gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatos az elmúlt időszakban megjelent, félreérthető és a piac befolyásolására alkalmas információk tisztázása érdekében, az alábbiakról tájékoztatja a részvényeseit és a közvéleményt.”

A cég szerint „a Gondosóra Program társadalmi hasznossága vitán felül áll. A 4iG ezért üdvözli, hogy a magyar állam tovább működteti a társaság által kiépített szolgáltatást. Ahogyan a múltban, úgy a jövőben is együttműködik az állammal annak érdekében, hogy azt a felhasználók folyamatosan és változatlan minőségben vehessék igénybe.”

Mint írják a közleményben, „a társaság a kezdetektől konstruktív partnerként támogatja az átadás-átvételt. Habár a szerződés alapján a programhoz fejlesztett szoftvereket és azok dokumentációját, valamint az eszközöket a szolgáltatási időszak végén, 2026. december 31-én kellene átadnia, ezeknek a legfontosabb részeit már szeptemberben az állam rendelkezésére bocsátotta. Ezzel is azt kívánja elősegíteni, hogy a januári átállás több, mint 1 millió felhasználó számára a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg.”

A cég azt is közölte: „a 4iG határozottan cáfolja ugyanakkor a Gondosóra Programban nyújtott szolgáltatásainak túlárazására vonatkozó állításokat. A társaság a 2022–2026-os szolgáltatási időszak egészére nettó 66,8 milliárd forint árbevétellel és az öt év átlagában mindössze 4,8 százalékos árbevétel-arányos eredménnyel számol. A szolgáltatás díja a program működtetése és a gondosórák biztosítása mellett a teljes informatikai fejlesztést és a műszaki háttérinfrastruktúra kiépítését is fedezte. A társaság a szerződés lezárásával - fejlesztési költségen számolva - mintegy 30 milliárd forint értékű szoftvereket és eszközöket, valamint az ezekhez tartozó dokumentációt ad térítésmentesen az állam tulajdonába.

A korábbi szolgáltatási díjak és a jövőbeni üzemeltetési költségek összehasonlításakor ezért figyelembe kell venni, hogy az átadott, több tízmilliárd forint használati értékű szoftver és eszközvagyon révén a kiépítés, a beszerzés és a fejlesztés költségeit a jövőbeni üzemeltetőnek már nem kell teljes egészében viselnie. Ezért a jövő évi költségvetési keretet csak az eltérő tartalmú üzemeltetési feladatokkal lehet összevetni, és abból következtetést levonni az átadás-átvétel után érdemes.”

A 4iG közleménye szerint „a Gondosóra Programban a 4iG által nyújtott szolgáltatások díja a fenti adatok és tények mellett, mind hazai, mind nemzetközi piaci összehasonlításban versenyképesek.”