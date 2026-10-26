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Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere a belvárosi polgármesterek rendkívüli, A főváros és a kormány egyezsége címmel tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Városháza parkban 2026. október 1-jén. Mögötte Pikó András, a VIII., Niedermüller Péter, a VII., Rózsa András, a XIV. és Soproni Tamás, a VI.kerület polgármestere (b-j).
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Baranyi Krisztina: a kerületektől elvont pénz nem oldja meg Budapest problémáit, de helyben nagy bajt okoz

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Nyolc budapesti kerületi polgármester követeli a kormány és a főváros közötti parkolási szerződés visszavonását. Az egyik érintett, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere az InfoRádióban azt mondta: egyrészt a parkolás terhei helyben maradnak, a bevételt meg elvonják, másrészt nem lehet így, titokban alkut kötni az érintettek háta mögött, a bevonásuk nélkül.

Két fő kifogásunk is van a tervezet ellen – mondta el Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester az InfoRádióban.

  • Az egyik az, hogy a kerületeket, ahol egyébként üzemeltetik a parkolást, és ahol a teljes agglomerációs és a külső területekből érkező parkolási forgalom van, tehát akiket a legjobban terhel, ezeket a kerületeket megfosztaná az ebből származó jelentős bevételektől a javaslat.
  • A másik súlyos kifogásunk, hogy egy szeptember 30-án megjelent kihirdetett törvény alapján már másnapra összehívtak egy olyan ülést, ahol elfogadtak egy olyan, a kerületek, az illetékes polgármesterek háta mögött, titokban letárgyalt paktumot, ami egyébként a mi hatáskörünkről, a mi területeinkről és a mi bevételünkről szól

– hangsúlyozta Baranyi Krisztina, aki szerint

azt szeretnék elérni, hogy az egész tervezet újra kerüljön az asztalra, nulláról tárgyaljanak róla.

Mint fogamazott, ők nem gátjai semmilyen, az üzemeltetéssel kapcsolatos központosításnak, hatékonysági intézkedéseknek, amelyeket a főváros tervez, de az alapkövetelésuk, hogy a saját területükön keletkező bevétel ne mást illessen.

A IX. kerület bevétele a parkolásból ebben az évben másfél milliárd forint. De az elmúlt években nem emeltek parkolási díjat, ami idén történt meg, illetve leszereltük az összes parkolóránkat is, tehát a költségeink is csökkennek, úgyhogy a jövő évtől vártunk egy eredménynövekedést, ami a mostani számítások alapján megközelítené az 1,9 milliárd forintot, tehát jövő évben ennyivel kevesebből gazdálkodhat a kerület – tette hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármester azzal érvel, hogy a bevétel útfelújításokra menne el, és minden kerület részesülne belőle. A kérédsre, hogy Ferencváros mire költötte ezeket a parkolási bevételeket, a kerületi polgármester azt mondta: többek között útfelújításokra.

Meg lehet nézni a fővárosi fenntartású és tulajdonú utak állapotát, illetve a kerületekben lévő utak állapotát

– mondta, hozzátéve: „mi tervezetten, jelentős mértékben költünk útfelújításra karbantartásra, többek között egyébként a parkolóhelyek rendben tartására is. A fővárosnál ez sajnos nem jellemző, már évek óta nulla forint szerepel az útfelújítási soron” – fogalmazott.

Az, hogy útfelújításra költenek, nagyon helyes, csak éppen a fővárosi utak mikroszkóppal sem látható részére lenne elég az a bevétel, amit a teljes budapesti parkolási eredményből meg tudnak csinálni egy év alatt. Ez az összeg még a nagy és a legrosszabb állapotban lévő utak felújítására sem elegendő. Annyira nem, hogy 100 milliárdba kerülne az a körülbelül 300 út, ami a legrosszabb állapotban van most a Budapest Közút felmérése alapján Budapesten, és amelyek azonnali beavatkozást igényelnének. Tehát jó tíz évig kéne félrerakosgatni a parkolási pénzekből, hogy legalább a legrosszabb utakat – és a nem kerületi, hanem a fővárosi fenntartási utakat – megjavítsák – hangsúlyozta Baranyi Krisztina.

Ez a helyzet azért állt elő, mert az Orbán-kormány több mint 7 éven keresztül extrém mértékben vont el iparűzési adóbevételt a fővárostól, a leginkább a fővárost terhelve ezzel az egész országban. De

ezt a hiányt, amit egyébként bírósági ítélettel is alátámasztva jogtalanul és igazságtalanul okozott az állam a fővárosnak, ezt nem lehet a kerületi bevételek elvonásával pótolni

– vélekedett, hozzátéve: ez a pénz fővárosi szinten csak egy szépségtapasz, miközben éppen a Budapesten élők, tehát az itteni lakók életminőségét rontja, ha tőlük helyben elvonnak egy ilyen nagyságrendű bevételt. Hiszen

egy ilyen másfél-kétmilliárd forintos bevétel egy kerületben nagyon sokat jelent, budapesti szinten viszont szinte semmi

– fogalmazott.

A kérdésre, ha nem jön be ez a legalább másfél milliárd forint Ferencváros kasszájába, milyen kiadásokat kell megnyirbálni, hogyan érezhetik majd a kerületi lakosok, azt mondta: „mi egyelőre abban bízunk, hogy ezt a megállapodást felül lehet tárgyalni, el lehet érni, hogy megváltozzon. Mondhatok természetesen pár példát: ha valaki az Ecseri úti metró megálló környékét megnézi, azt mi újítottuk fel teljes körűen, ebben az évben lett kész, pedig ott egyébként fővárosi terület is van”.

Hozzátette: az a felújítás 1,4 milliárd forintba került, tehát körülbelül annyiba, mint az ez évi parkolási nyereségük.

„Azt a teret naponta minimum 20, de inkább 30 ezer ember használja, tehát ez egy jelentős fejlesztés. De mondhatnék olyat is, hogy az állami normatíva például az óvodai vagy szociális területen dolgozó kollégáinkra gyakorlatilag semmire nem elég. Mi jelentős bérpótlékot, jövedelemkiegészítést biztosítunk nekik, hogy nálunk tudjanak dolgozni, hiszen a normatíva még talán az ő bérük egyharmadára sem elég. Szociális bérlakásokat újítunk fel, bérházakat újítunk fel, sőt a jövő évben egy nyolcemeletes szociális bérház építését kezdenénk el. Nekünk ahhoz erre a pénzre szükségünk van” – mondta.

A kérdésre, hogy mi lenne a következő lépésük, ha nem sikerül megállapodniuk, azt mondta: egyelőre a hétfői napra koncentráljunk. Ma lesz az önkormányzati szövetség ülése. Mi bízunk benne, hogy tárgyalással, az álláspontok közelítésével, a parkolási üzemeltetés hatékonyságának átbeszélésével és az erre mutató intézkedésekről való döntéssel közelebb tudjuk hozni, hogy

a kormány és a főváros ebben az ügyben ne a kerületek kárára csoportosítson át a budapestiektől, hanem új forrásokat adjon a városnak, hiszen több mint 200 milliárd forint hiányzik az extrém elvonások miatt Budapest kasszájából. Ezt semmilyen kerületi bevétel nem tudja pótolni,

márpedig ennek a városnak nincs ideje még 10 évet várni. Nyilvánvalóan a költségvetés helyzete sok mindent meghatároz, de hogy ez az irány, hogy egy darabig nem az állam lesz az, aki Budapest működéséhez támogatást ad, hanem a kerületektől vonják el a pénzt, ez egész biztosan nem jó sem a városnak, sem a fővárosi önkormányzatnak, de főleg nem Budapest lakóinak – mondta el Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere az InfoRádióban.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Baranyi Krisztina: a kerületektől elvont pénz nem oldja meg Budapest problémáit, de helyben nagy bajt okoz

Baranyi Krisztina: a kerületektől elvont pénz nem oldja meg Budapest problémáit, de helyben nagy bajt okoz
Nyolc budapesti kerületi polgármester követeli a kormány és a főváros közötti parkolási szerződés visszavonását. Az egyik érintett, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere az InfoRádióban azt mondta: egyrészt a parkolás terhei helyben maradnak, a bevételt meg elvonják, másrészt nem lehet így, titokban alkut kötni az érintettek háta mögött, a bevonásuk nélkül.
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