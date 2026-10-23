Súlyos visszaéléseket tárt fel Magyarországon az Europol

A hágai közlemény szerint az emberkereskedelem áldozatainak felkutatását célzó akcióhéten a részt vevő országok illetékes hatóságai, köztük a rendőrség, a határőrség, a munkaügyi és a társadalombiztosítási felügyelőségek, valamint az adóhatóságok a mezőgazdaság, az építőipar, a kozmetikai szolgáltatások és a masszázsszalonok, valamint a vendéglátás területén végeztek ellenőrzéseket. Noha a szeptember 14. és 20. közötti akció a munkaerő-kizsákmányolásra összpontosított, a hatóságok szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem, kényszerkoldulás és a szolgasorba taszítottság eseteit is feltárták Európa-szerte.

Az akcióban részt vevő 34 európai országban 27 embert állítottak elő a felsorolt bűncselekmények legalább egyikének elkövetése miatt, köztük

magyar, vietnámi, montenegrói és holland állampolgárságú gyanúsítottakat.

Rajtuk kívül 86 embert tartóztattak le az emberkereskedelem mellett más bűncselekmények, köztük illegális foglalkoztatás vagy prostitúcióra kényszerítés miatt.

A hatóságok a munkaerő- és a szexuális kizsákmányolás 248 áldozatát azonosították, túlnyomó részük vietnámi, kínai, indiai vagy Fülöp-szigeteki állampolgár volt.

Az akcióban – amelyben több mint 16 ezer rendőr vett részt – a hatóságok 137 810 szervezetet ellenőriztek, helyszíneket, járműveket és dokumentumok vizsgáltak át Európa-szerte.

Az Europol Magyarországgal kapcsolatban közölte: az akcióhéten a hatóságok az emberkereskedelem 11 áldozatát azonosították, mindegyikük magyar állampolgár.

Az érintetteket mezőgazdaságban végzett, alulfizetett vagy ingyenes munkára kényszerítettek, illetve korlátozták személyes szabadságukat.

Továbbá négy olyan esetet is feltártak Magyarországon, amelyekben az érintettek szexuális kizsákmányolás áldozatai voltak.

A férfi áldozatok – akik az összes áldozat 73 százalékát tették ki – az építőiparban (28 százalék), a vendéglátásban (21 százalék) és a mezőgazdaságban (8 százalék) dolgoztak. A női áldozatokat túlnyomórészt manikűr- és masszázsszalonokban találták meg. A megtalált kiskorúakat – akik az áldozatok 5 százalékát tették ki – szexuálisan kihasználták vagy koldulásra, építőipari munkára kényszerítették – írta közleményében az Europol.