Orbán Anita: május óta tizedannyiba kerültek a külügyminiszteri utazások, mint tavaly ugyanebben az időszakban

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a Külügyminisztérium kiemelt célja egy hatékonyabban működő, felelősen gazdálkodó szervezet kialakítása, ennek részeként felülvizsgálták a korábbi évek központi igazgatási kiadásait is. Jelezte, ennek eredményeként csökkenést értek el a jövő évi költségvetés tervezésénél.

A tárcavezető közölte, hogy a közdiplomáciai programok és a fejlesztési portfólió esetében mintegy 30 százalékos megtakarítást érnek el úgy, hogy egyetlen programot sem szüntetnek meg, kizárólag szakmai alapú észszerűsítést végeznek. Közel 1,2 milliárd forintos megtakarítást jelent, hogy a miniszteri delegációs ideiglenes külföldi kiküldetések során a továbbiakban nem vesznek igénybe egyedi légiközlekedési szolgáltatásokat, valamint a működési kiadások felülvizsgálata nyomán több szerződést megszüntettek vagy észszerűsítettek – fűzte hozzá.

Orbán Anita példaként említette, hogy a „Szijjártó-minisztérium" 2025 májusa és októbere között több mint 960 millió forintot költött 37 utazásra, míg ők 2026 azonos időszakában 23 alkalommal kevesebb mint 63 millió forintból utaztak, vagyis ez az előző külügyminiszter esetében átlagosan több mint 25,9 millió forintos költséget jelentett utazásonként, az ő esetében kevesebb mint 2,7 millió forintot.