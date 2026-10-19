ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.78
usd:
323.84
bux:
145009.08
2026. október 19. hétfő Nándor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter beszédet mond a Honvéd Vezérkar új fõnöke, Sándor Zsolt vezérezredes zászlóátvételi ünnepségén az Országház Kupolacsarnokában 2026. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ruszin-Szendi Romulusz Orbán Viktornak: az erőszak nem vicc, elnök úr!

Infostart

A honvédelmi miniszter szerint Orbán Viktor tavasz óta már több alkalommal is úgy beszélt az erőszak alkalmazásáról, mint lehetséges politikai eszközről, holott ezt még akkor sem szabadna, ha csak viccnek szánja.

„Elnök úr, az erőszak nem vicc! Elfogadhatatlannak tartom, hogy Orbán Viktor az erőszakról mint lehetséges politikai eszközről beszél, még akkor is, ha mindezt tréfának szánja” – írta Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, reagálva a volt miniszterelnök nyilatkozatára.

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután arról posztolt, hogy Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök vasárnapi lakiteleki táborában nevetgélve tett utalást fegyveres lázadásra és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására, ami a hazai törvények szerint a legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik – teszi hozzá a 24.hu.

A honvédelmi tárcavezető figyelmeztetett:

a politikai hatalom megszerzése érdekében elkövetett erőszakos cselekmények megszervezése vagy az azokra való felbujtás már nem politikai vélemény kérdése, hanem akár büntetőjogi következményekkel is járhat.

A miniszter – utalva katonai múltjára – azt írta, hogy ő látott már közelről erőszakot, látta, hogy milyen pusztítást és emberi tragédiákat okozhat, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az soha ne válhasson a politikai küzdelem eszközévé Magyarországon.

„A hatalomért sem lehet mindent megtenni. Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága nem lehet politikai játszma tárgya!” – zárta bejegyzését Ruszin-Szendi Romulusz.

Orbán Viktor a nyár folyamán a Tusványoson, majd pedig szeptemberben a kötcsei pikniken beszélt arról, hogy ellenállást és harcot hirdet a Tisza-kormánnyal szemben. Úgy fogalmazott, az új kormány alatt „újragyarmatosítják az országot”.

Most hétvégén a DPK-rendezvényen az őt kérdező újságírók arról érdeklődtek, hogyan is áll most a nemzeti ellenállás, mire az ellenzék vezetője azt mondta, az ellenállásra az ország egyelőre nincs a megfelelő állapotban, de ők már igen – emlékeztetett a lap.

„Itt kioszthatnánk a megfelelő eszközöket. Kinek mi jut, tompább-élesebb… De nem ez a kérdés”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ruszin-Szendi Romulusz Orbán Viktornak: az erőszak nem vicc, elnök úr!

orbán viktor

erőszak

politika

reakció

honvédelmi miniszter

eszköz

retorika

ruszin-szendi romulusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő: tehetetlen a rendőrség az erőszakban fuldokló Franciaországban

Szakértő: tehetetlen a rendőrség az erőszakban fuldokló Franciaországban

Hétvégén folytatódtak az immár erőszakba torkolló tiltakozások Franciaországban. Hetekkel ezelőtt középiskolások kezdték a tiltakozó akciókat, de már rég nem csupán róluk van szó, számos társadalmi csoport és bűnbandák is „beszálltak” – erről is beszélt az InfoRádióban Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
 

Elképesztő számok a francia zavargásokról, Emmanuel Macron: szégyen és düh uralkodik

Vasárnap is zavargás, fosztogatás, gyújtogatás Párizsban és Lyonban, utcai harc tört ki Milánóban

Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Hétfőn 13 órakor kezd az Országgyűlés, a kormányfő kulcsfontosságú napirend előtti felszólalásával: Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetés tervezetét, amiből kiderül a kormányzás irányvonala. A képviselők a 2026-os költségvetés módosításáról is szavazhatnak, és sor kerülhet a médiatanács új tagjainak megválasztására is.
 

Ruszin-Szendi Romulusz Orbán Viktornak: az erőszak nem vicc, elnök úr!

Tarr Zoltán szerint a Tisza nem hoz létre erdélyi „leánypártot”

Nagy bejelentés Vitézy Dávidtól, jön az átadás

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány

Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány

Pozsonyban egyeztetnek a visegrádi országok energetikáért felelős miniszterei és az Európai Unió energiaügyi biztosa arról, hogyan lehetne olcsóbbá és biztonságosabbá tenni az energiát a lakosság és a vállalkozások számára. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mellett Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel miniszter, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos vesz részt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: 800 millióból újult meg a balatoni turisták egyik kedvenc helye

Itt a bejelentés: 800 millióból újult meg a balatoni turisták egyik kedvenc helye

Új látogatóközponttal és tanösvénnyel gazdagodott Szigliget - hozzuk a részleteket!

BBC
Business Sport Travel Science
French police lost control, says interior minister, after weekend of riots and looting

French police lost control, says interior minister, after weekend of riots and looting

On Saturday, more than half a million took to the streets across France - but the protests turned to violence, with buildings burned and shops looted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 19. 09:58
Nagy bejelentés Vitézy Dávidtól, jön az átadás
2026. október 19. 09:22
Tarr Zoltán szerint a Tisza nem hoz létre erdélyi „leánypártot”
×
×