Ruszin-Szendi Romulusz Orbán Viktornak: az erőszak nem vicc, elnök úr!

„Elnök úr, az erőszak nem vicc! Elfogadhatatlannak tartom, hogy Orbán Viktor az erőszakról mint lehetséges politikai eszközről beszél, még akkor is, ha mindezt tréfának szánja” – írta Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, reagálva a volt miniszterelnök nyilatkozatára.

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután arról posztolt, hogy Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök vasárnapi lakiteleki táborában nevetgélve tett utalást fegyveres lázadásra és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására, ami a hazai törvények szerint a legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik – teszi hozzá a 24.hu.

A honvédelmi tárcavezető figyelmeztetett:

a politikai hatalom megszerzése érdekében elkövetett erőszakos cselekmények megszervezése vagy az azokra való felbujtás már nem politikai vélemény kérdése, hanem akár büntetőjogi következményekkel is járhat.

A miniszter – utalva katonai múltjára – azt írta, hogy ő látott már közelről erőszakot, látta, hogy milyen pusztítást és emberi tragédiákat okozhat, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az soha ne válhasson a politikai küzdelem eszközévé Magyarországon.

„A hatalomért sem lehet mindent megtenni. Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága nem lehet politikai játszma tárgya!” – zárta bejegyzését Ruszin-Szendi Romulusz.

Orbán Viktor a nyár folyamán a Tusványoson, majd pedig szeptemberben a kötcsei pikniken beszélt arról, hogy ellenállást és harcot hirdet a Tisza-kormánnyal szemben. Úgy fogalmazott, az új kormány alatt „újragyarmatosítják az országot”.

Most hétvégén a DPK-rendezvényen az őt kérdező újságírók arról érdeklődtek, hogyan is áll most a nemzeti ellenállás, mire az ellenzék vezetője azt mondta, az ellenállásra az ország egyelőre nincs a megfelelő állapotban, de ők már igen – emlékeztetett a lap.

„Itt kioszthatnánk a megfelelő eszközöket. Kinek mi jut, tompább-élesebb… De nem ez a kérdés”

– fogalmazott Orbán Viktor.