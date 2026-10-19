Megváltozott a program: Von der Leyen Budapestre látogat, Macron viszont nem

Az Európai Bizottság elnöke a héten Strasbourgba utazik, csütörtökön visszatér Brüsszelbe, pénteken pedig Budapestre látogat, ahol részt vesz az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen – jelentette be a testület szóvivője Brüsszelben.

Ursula von der Leyen az ünnepségen beszédet is mond – tették hozzá.

A 24.hu a hír kapcsán megjegyzi, értesüléseik szerint az EB elnöke a korábbi tervek szerint Rijádba utazott volna a hétvégén az EU-GCC csúcstalálkozóra, de ezt elhalasztották.

Közben a Telex arról ír, hogy mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett október 23-i állami ünnepségen Emmanuel Macron francia elnök.

Jelezték: Franciaország budapesti nagykövetsége a megkeresésükre azt közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök mégsem vesz részt a megemlékezéseken. Hozzátették, hogy Macron lehetséges budapesti látogatását francia részről senki sem erősítette meg korábban. Emlékeztettek rá: Magyar Péter miniszterelnök múlt héten a Partizánnak adott interjújában beszélt arról, hogy számos külföldi vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök is el fog jönni Magyarországra október 23-án.