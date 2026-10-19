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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. Jobbról Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Lannert Judit: új iskolafejlesztési program indul 2027-ben

Infostart

Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a költségvetés csak egy dolog, ám ahhoz, hogy tartós változásokat lehessen elérni, szakítani kell a rosszul működő gyakorlattal, és a valós tapasztalatok alapján kell döntéseket hozni.

Iskolafejlesztési program indult 2027-től – jelentette be Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

A bejegyzésben a tárcavezető azt írta, az elmúlt hetekben azon dolgozott a minisztérium munkatársaival és a háttérintézmények vezetőivel, hogy a 2027-es költségvetés valódi előrelépést hozzon a magyar oktatásban.

„Mi olyan oktatási rendszert építünk, amelyben a gyermekek fejlődése, a diákok jólléte és a fiatalok jövője áll a középpontban. Ahol a pedagógusok és az oktatás valamennyi dolgozója megkapja az őt megillető megbecsülést, és

ahol a minőségi oktatás nem kiváltság, hanem minden gyermek alapvető joga”

– írta bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Arra is kitért, hogy mindehez nem elég kijavítani az előző rendszer hibáit, hanem meg kell szültetni az egyenlőségeket is, amik hosszú időn keresztül meghatározták az oktatás mindennapjait. Lannert Judit hozzátette, a 2027-es költségvetésben a felzárkóztatásra, a megbecsülésre és az iskolai környezet megújítására helyezik a hangsúlyt.

  • A miniszter ígérete szerint továbbra is garantálják, hogy a pedagógusbérek elérjék a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, immár teljes egészében hazai költségvetési forrásból.
  • Bejelentette, hogy emelik a közoktatásban és a szakképzésben dolgozó, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők, azaz a NOKS és technikai dolgozók bérét.
  • Csökkenti az állami egyetemek, valamint a KEKVA-egyetemek közötti jelentős bérkülönbségeket.
  • „Idén közel 10 milliárd forintot fordítunk egy hosszú távú iskolafejlesztési program elindítására, amelynek középpontjában a diákok jólléte áll. Első lépésként tiszta mosdókat, korszerű, a 21. századi tanulást támogató tereket alakítunk ki, és megkezdjük az iskolák felújítását is” – írta.
  • A koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás önálló költségvetési sort kap, az ifjúságpolitikára fordított keretet pedig megduplázzák.

– foglalta össze a Telex. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint fontos eszköz a költségvetésm önmagában azonban nem oldja meg a problémákat. Úgy véli,

a tartós változáshoz a rosszul működő gyakorlatokkal is szakítani kell, és olyan döntéseket kell hozni, amelyek a gyerekek, a családok és az oktatásban dolgozók valós tapasztalataira épülnek.

A miniszter szerint a változásokhoz időre és következetes munkára lesz szükség, de minden lépésnek azt kell szolgálnia, hogy a magyar oktatás jobb esélyeket adjon a következő generációknak. „A gyermekeink jövője nem várhat tovább” – zárta a posztját Lannert Judit.

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Kezdőlap    Belföld    Lannert Judit: új iskolafejlesztési program indul 2027-ben

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