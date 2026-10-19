„Rejtegetnivalóm nincs” – lépett Forsthoffer Ágnes – videó

Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán közölte a részleteket. „Ami fontos: a vagyoni helyzet eredeti bemutatását ez nem érintette. Rejtegetnivalóm nincs, nem is volt, nem is lesz” – fogalmazott.

Az Országgyűlés elnöke vasárnap azt közölte, hogy fenntartja a vagyonnyilatkozatában megadott adatokat, és visszautasítja Hidvéghi Balázs fideszes képviselő azokkal kapcsolatos, „valóságot mellőző, közvéleményt megtévesztő” állításait.

Mint írta, mivel nyitó vagyonnyilatkozatról van szó, azt a 2026. május 9-i állapotnak megfelelően 2026 év vonatkozásában adta le, feltüntetve minden, május 9-ig megszerzett vagyonát a törvénynek és az útmutatónak megfelelően.

A posztjához mellékelt videóban a házelnök azt is elmondja, mennyi osztalékot vett ki a cégéből, mint mondta,

a 2024-es év után 9,384 millió forintot,

a 2025-ös év után még nem kapott osztalékot.

Mint fogalmazott,

ez egy 20 éve családi tulajdonban lévő kisvállalkozás, amelyből 28 százalékos tulajdonrésze van, és amely minden adata mindig nyilvános volt.

Forsthoffer Ágnes vasárnap közölte, hogy az európai parlamenti elnökök római konferenciájáról hazatérve értesült arról, hogy a Fidesz képviselőcsoportja nevében Hidvéghi Balázs vagyonnyilatkozati eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben az Országgyűlés mentelmi bizottságánál.

Forsthoffer Ágnes akkor jelezte azt is, hétfőn a mentelmi bizottság elnökének benyújt egy kiegészítő tájékoztatást a jelenleg még fennálló céges tulajdonrészéről, és áll bármilyen vizsgálat elé. Az eset kapcsán benyújtja kérdéseit és javaslatait is a vagyonnyilatkozat tartalmának értelmezhetőségével kapcsolatban.