Fekete-Győr András végzett a Momentummal

Mint a Facebookon közzétett hosszú bejegyzésében fogalmazott, ma sok mindent másként lát, mint 28 évesen látott, de büszke rá, hogy „egyetlen választópolgár sem mutathat rám úgy, mint korrupt, csaló vagy a hatalmával visszaélő politikusra”.

„Lezárom a momentumos korszakot, hogy belevágjak valami újba.

Számos alapító társamhoz hasonlóan tegnap óta már én sem vagyok tagja a Momentumnak.

Meggyőződésem, hogy a progresszív oldalt idővel újjá kell építeni azért, hogy 2030-ban a Fidesz-Mi Hazánk gyűlölet-tandem helyett egy párbeszédképes, konstruktív, progresszív erő kerüljön a parlamentbe. Ez egy hosszabb távú, több éves terv, amelynek megvalósításában számíthattok rám” – írta Fekete-Győr András, aki töréspontnak jelölte meg közte és a Momentum között 2025 tavaszát, amikor ő azt kérte, hogy a párt ne induljon el a választáson, segítendő a Tisza győzelmét.