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Szavaznak a képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bér-és családi pótlék emelést és az árrésstopok kivezetését is bejelentette a miniszterelnök – a nap hírei

Infostart

Bér-és családi pótlék emelést, a nyugdíjas szép-kártya bevezetését és az árrésstopok kivezetését is bejelentette a miniszterelnök. Elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását az Országgyűlés. Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt, eljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda a bombafenyegetések miatt.

Adócsökkentést, valamint a családi pótlék, az árvaellátás és az otthonápolási díj emelését, a nyugdíjas szép-kártya bevezetését jelentette be az Országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter a Tisza-kormány jövő évi költségvetési tervét ismertetve közölte: a minimálbér szja-ját 9 százalékra csökkentik, azoknak is csökkenni fog személyi jövedelemadója, akiknek nem éri el a 680 ezer forintot a havi fizetése. Megduplázzák a családi pótlékot 19 év után, ugyanakkor az anyák adómentességénél, 1 millió forintos határt vezetnek be, az afölötti összegre szja-t kell fizetni. 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat és sávosan emelik a kisnyugdíjakat is.

Megduplázzák az időskorúak járadékát, és 10 százalékkal emelik a rokkantsági ellátást. Magyar Péter közölte: megtartják a 13. havi nyugdíjat, és kifizetik a 14. havi nyugdíj első heti részletét. 2030-ig fokozatosan bevezetik a nyugdíjas SzÉP-kártyát az 500 ezer forint alatti nyugdíjban részesülőknek.

Több mint 600 ezer állami alkalmazott bére emelkedik jövőre – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az egészségügyi dolgozóknak 17, a szociális, gyermekvédelmi dolgozóknak 17,8 százalékos béremelést ígért, de ebbe beleszámították az szja-csökkentés hatását is. A rendvédelmi dolgozók bére 15 százalékkal, a nevelést és oktatást segítőké 21,5 százalékkal emelkedik jövőre. 10 milliárdot különítenek az állami egyetemek oktatóinak és dolgozóinak béremelésére, és folytatódik a pedagógusok és az igazságügyben dolgozók béremelése is 178 milliárd forintból.

A kormányfő bejelentette a tao-támogatások rendszerének átalakítását és az árrésstopokat kivezetését. 2027-től több adót fognak fizetni az energiacégek és nagyobb terhet fizetnek majd a környezetterhelők. Lakás és kollégiumépítési program kezdődik, átalakítják a lakástámogatás rendszerét, és új, állami támogatású lakástakarék konstrukció, valamint energetikai felújítási támogatási program indul.

Az ellenzék bírálta a miniszterelnök több mint két órás beszédét. Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője hiányolta, hogy a miniszterelnök nem beszélt arról, mi a bejelentett intézkedések ára és kevesellte a rendvédelmi dolgozóknak szánt 15 százalékos béremelést. A KDNP-s Rétvári Bence azt mondta, hogy a kormány az IMF elvárásait teljesíti az árrséstop kivezetésével. A fideszes Bóka János hiányolta az inflációs és a növekedési adatokat, és bírálta, hogy a béremelések kisebb mértékűek, mint amiről a Tisza a kampányban beszélt.

Elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását az Országgyűlés. A jogszabály megemelte a kiadási és a bevételi főösszeget, valamint a hiányt is. A GDP-arányos hiánycélt a korábban tervezett 3,7 százalék helyett 7,5 százalékban, a gazdasági növekedést 4,1 százalék helyett 2 százalékban állapítják meg. A módosítás célja a kormány szerint, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze.

Megválasztotta a KDNP jelöltjét a médiatanácsba az Országgyűlés. Boór-Gőblyös Istvánnak, Magyar Rádió volt alelnökének megválasztását egyhangúlag, 182 igen szavazattal támogatták a képviselők. Hétfőn képviselői esküt tett Kardosné Gyurkó Katalin is, aki Orbán Balázs helyére ül be a Fidesz frakcióba.

Távozik az Élő Környezetért Felelős Bizottságból Kaprinyák Tibor, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Bujdosó Andrea frakcióvezető közlése szerint a frakció az etikai bizottság javaslatára döntött erről, miután olyan fotók jelentek meg a politikusról, amelyeken kilőtt oroszlánnal, kafferbivallyal és antiloppal látható.

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt, eljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda a bombafenyegetések miatt. Hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail arról, hogy az ország több mint 70 iskolájában robbanószereket helyeztek el. Eddig egy intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.

Az Európai Bizottság elnöke is Budapestre látogat pénteken – jelentette be a testület szóvivője. Ursula von der Leyen az 1956. október 23-i forradalom 70. évfordulójára szervezett megemlékezésen beszédet is mond. Magyar Péter miniszterelnök számos vezetőt meghívott az évfordulóra. Franciaország budapesti nagykövetsége a Telex megkeresésére azt közölte: Emmanuel Macron francia elnök mégsem vesz részt az állami ünnepségen. Izraelből várhatóan Isaac Herzog államfő érkezik Budapestre.

Részleges és helyi kijárási tilalmakat vezetnek egyes francia városokban a hatóságok, a további zavargások megelőzésére. Sébastien Lecornu miniszterelnök a kormány válságtanácskozását követően hangsúlyozta: az intézkedés elsődleges célja, hogy a fosztogatásoktól megóvja az üzleteket, miután a hétvégén kaotikus jelenetek uralkodtak a francia nagyvárosok bevásárlóutcáiban. A francia kormány szerint a hétvége folyamán legalább háromezer üzletet érintettek rongálások vagy fosztogatások.

Milánó központjában számos üzlet zárva tartott hétfőn a hétvégi zavargások megismétlésétől tartva. Ahol tudták, deszkákkal torlaszolták el a kirakatokat. Az olasz város központjának több pontján rohamrendőrök álltak sorfalat, az utcákon folyamatosan azonosították a fiatalokat.

A heves esőzések miatt kijárási korlátozást rendeletek el 145 településen a spanyolországi Valencia tartományban. A rendelkezés szerint az időjárási vészhelyzet alakulása szükségessé teszi a szabad mozgás teljes körű korlátozását számos településen a közbiztonság védelme, valamint a mentési és vészhelyzeti szolgálatok zavartalan működésének biztosítása érdekében.

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Kezdőlap    Belföld    Bér-és családi pótlék emelést és az árrésstopok kivezetését is bejelentette a miniszterelnök – a nap hírei

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Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része

Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része

A vagyonadó bevezetése mellett több más helyről is tervez pénzt előteremteni a kormány Magyar Péter ismertetése szerint. A miniszterelnök a jövő évi büdzsé főbb irányait az Országgyűlésben felszólalva vázolta.
 

Magyar Péter bejelentéseire így reagáltak az elemzők

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Eldőlt: kivezetik az árrésstopot

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
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Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
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Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
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a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
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Magyar Péter bejelentéseket tett - Mutatjuk, hogy reagált a tőzsde

Magyar Péter bejelentéseket tett - Mutatjuk, hogy reagált a tőzsde

Hétvégén súlyosbodtak a zavargások Európában, amire megütötték az eurót, az európai tőzsdék pedig estek, különösen a francia és az olasz index. Az ázsiai részvénypiacokon vegyes volt a kép reggel, a kínai index emelkedett a vártnál erősebb GDP-adatra, míg a japán tőzsde esett, Hongkongban pedig nem volt kereskedés. A hét hazai kulcseseményei ma és holnap zajlanak, amikor a Tisza-kormány bemutatja az első teljesen saját költségvetését, és a Magyar Nemzeti Bank is dönt az alapkamatról. Magyar Péter mai beszédében a 2027-es költségvetés kapcsán többek között elmondta, hogy a kormány nagyobb hozzájárulást kér az energiacégektől, a bankoktól, a biztosítóktól és a kiskereskedelmi láncoktól. Ezt követően esett a Mol és az OTP árfolyama is a mai kereskedésben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Brüsszelnek üzent Magyar Péter és Robert Fico: változást akarnak az orosz energia ügyében

Brüsszelnek üzent Magyar Péter és Robert Fico: változást akarnak az orosz energia ügyében

Magyarország és Szlovákia nagyobb rugalmasságot és pénzügyi támogatást kér az Európai Uniótól az orosz energiahordozók jövő évi kivezetéséhez.

BBC
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Overnight curfews announced in parts of Paris and Nice after riots across France

Overnight curfews announced in parts of Paris and Nice after riots across France

The order in the French capital comes into force at 23:00 local time (22:00 BST). In Nice, restrictions specifically for young people will begin at 21:00.

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