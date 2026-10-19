Bér-és családi pótlék emelést és az árrésstopok kivezetését is bejelentette a miniszterelnök – a nap hírei

Adócsökkentést, valamint a családi pótlék, az árvaellátás és az otthonápolási díj emelését, a nyugdíjas szép-kártya bevezetését jelentette be az Országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter a Tisza-kormány jövő évi költségvetési tervét ismertetve közölte: a minimálbér szja-ját 9 százalékra csökkentik, azoknak is csökkenni fog személyi jövedelemadója, akiknek nem éri el a 680 ezer forintot a havi fizetése. Megduplázzák a családi pótlékot 19 év után, ugyanakkor az anyák adómentességénél, 1 millió forintos határt vezetnek be, az afölötti összegre szja-t kell fizetni. 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat és sávosan emelik a kisnyugdíjakat is.

Megduplázzák az időskorúak járadékát, és 10 százalékkal emelik a rokkantsági ellátást. Magyar Péter közölte: megtartják a 13. havi nyugdíjat, és kifizetik a 14. havi nyugdíj első heti részletét. 2030-ig fokozatosan bevezetik a nyugdíjas SzÉP-kártyát az 500 ezer forint alatti nyugdíjban részesülőknek.

Több mint 600 ezer állami alkalmazott bére emelkedik jövőre – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az egészségügyi dolgozóknak 17, a szociális, gyermekvédelmi dolgozóknak 17,8 százalékos béremelést ígért, de ebbe beleszámították az szja-csökkentés hatását is. A rendvédelmi dolgozók bére 15 százalékkal, a nevelést és oktatást segítőké 21,5 százalékkal emelkedik jövőre. 10 milliárdot különítenek az állami egyetemek oktatóinak és dolgozóinak béremelésére, és folytatódik a pedagógusok és az igazságügyben dolgozók béremelése is 178 milliárd forintból.

A kormányfő bejelentette a tao-támogatások rendszerének átalakítását és az árrésstopokat kivezetését. 2027-től több adót fognak fizetni az energiacégek és nagyobb terhet fizetnek majd a környezetterhelők. Lakás és kollégiumépítési program kezdődik, átalakítják a lakástámogatás rendszerét, és új, állami támogatású lakástakarék konstrukció, valamint energetikai felújítási támogatási program indul.

Az ellenzék bírálta a miniszterelnök több mint két órás beszédét. Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője hiányolta, hogy a miniszterelnök nem beszélt arról, mi a bejelentett intézkedések ára és kevesellte a rendvédelmi dolgozóknak szánt 15 százalékos béremelést. A KDNP-s Rétvári Bence azt mondta, hogy a kormány az IMF elvárásait teljesíti az árrséstop kivezetésével. A fideszes Bóka János hiányolta az inflációs és a növekedési adatokat, és bírálta, hogy a béremelések kisebb mértékűek, mint amiről a Tisza a kampányban beszélt.

Elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását az Országgyűlés. A jogszabály megemelte a kiadási és a bevételi főösszeget, valamint a hiányt is. A GDP-arányos hiánycélt a korábban tervezett 3,7 százalék helyett 7,5 százalékban, a gazdasági növekedést 4,1 százalék helyett 2 százalékban állapítják meg. A módosítás célja a kormány szerint, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze.

Megválasztotta a KDNP jelöltjét a médiatanácsba az Országgyűlés. Boór-Gőblyös Istvánnak, Magyar Rádió volt alelnökének megválasztását egyhangúlag, 182 igen szavazattal támogatták a képviselők. Hétfőn képviselői esküt tett Kardosné Gyurkó Katalin is, aki Orbán Balázs helyére ül be a Fidesz frakcióba.

Távozik az Élő Környezetért Felelős Bizottságból Kaprinyák Tibor, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Bujdosó Andrea frakcióvezető közlése szerint a frakció az etikai bizottság javaslatára döntött erről, miután olyan fotók jelentek meg a politikusról, amelyeken kilőtt oroszlánnal, kafferbivallyal és antiloppal látható.

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt, eljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda a bombafenyegetések miatt. Hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail arról, hogy az ország több mint 70 iskolájában robbanószereket helyeztek el. Eddig egy intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.

Az Európai Bizottság elnöke is Budapestre látogat pénteken – jelentette be a testület szóvivője. Ursula von der Leyen az 1956. október 23-i forradalom 70. évfordulójára szervezett megemlékezésen beszédet is mond. Magyar Péter miniszterelnök számos vezetőt meghívott az évfordulóra. Franciaország budapesti nagykövetsége a Telex megkeresésére azt közölte: Emmanuel Macron francia elnök mégsem vesz részt az állami ünnepségen. Izraelből várhatóan Isaac Herzog államfő érkezik Budapestre.

Részleges és helyi kijárási tilalmakat vezetnek egyes francia városokban a hatóságok, a további zavargások megelőzésére. Sébastien Lecornu miniszterelnök a kormány válságtanácskozását követően hangsúlyozta: az intézkedés elsődleges célja, hogy a fosztogatásoktól megóvja az üzleteket, miután a hétvégén kaotikus jelenetek uralkodtak a francia nagyvárosok bevásárlóutcáiban. A francia kormány szerint a hétvége folyamán legalább háromezer üzletet érintettek rongálások vagy fosztogatások.

Milánó központjában számos üzlet zárva tartott hétfőn a hétvégi zavargások megismétlésétől tartva. Ahol tudták, deszkákkal torlaszolták el a kirakatokat. Az olasz város központjának több pontján rohamrendőrök álltak sorfalat, az utcákon folyamatosan azonosították a fiatalokat.

A heves esőzések miatt kijárási korlátozást rendeletek el 145 településen a spanyolországi Valencia tartományban. A rendelkezés szerint az időjárási vészhelyzet alakulása szükségessé teszi a szabad mozgás teljes körű korlátozását számos településen a közbiztonság védelme, valamint a mentési és vészhelyzeti szolgálatok zavartalan működésének biztosítása érdekében.