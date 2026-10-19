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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Így reagált a parlamenti ellenzék a miniszterelnök költségvetési beszédére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormányfő nem mondta el a több mint kétórás beszédében, hogy a költségvetésnek mi az ára – jelentette ki a Mi Hazánk frakcióvezetője Magyar Péternek a 2027-es költségvetést ismertető napirend előtti felszólalására reagálva az Országgyűlésben. A Fidesz úgy látja, a kormány egyetlen foglalkozási csoportnak sem teljesíti a választási kampányban tett ígéreteket

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Toroczkai László kiemelte: a miniszterelnök vasútfejlesztésről, bérlakásépítési programról, és sok másról beszélt, amelyekhez kell a 6000 milliárd forintnyi európai uniós forrás. Ezt az összeget korábban a tiszás képviselők és a kormány tagjai is a 2027-es büdzsé sarokkövének nevezték – tette hozzá.

Utalt a miniszterelnök szeptember 14-i rádióinterjújára, amelyben Magyar Péter kimondta, hogy uniós nyomásra kellett például „a gyermekvédelminek hazudott törvénycsomagba" becsempészni olyan részleteket is, amelyek következtében az újpetrei általános iskolában az Emberség Erejével Alapítvány 7-8 éves gyermekeknek tarthatott a hagyományos nemi szerepek megkérdőjelezéséről is szóló pályaorientációs előadást.

Az ellenzéki politikus szerint súlyos ára lesz a gyermekekre és a jövő nemzedékeire nézve annak, ha a miniszterelnök bármilyen uniós nyomásgyakorlásnak „lefeküdt”.

A tervezet ismeretében kellene lefolytatni a 2027-es költségvetés vitáját – mondta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés hétfői ülésén, a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva.

A képviselő kifogásolta, hogy Magyar Péter több mint két órát beszélt egy olyan költségvetésről, amely még be sincs nyújtva. Ráadásul a kormányfő nem említett olyan fontos paramétereket, mint hogy mekkora inflációval, gazdasági növekedéssel, államadóssággal számolnak a jövő évi büdzsében – fűzte hozzá.

Úgy látja, a kormány egyetlen foglalkozási csoportnak sem teljesíti a választási kampányban tett ígéreteket, nem olyan mértékű béremelések lesznek, mint amilyeneket ígért a Tisza.

Középosztály-, munkaadó- és dolgozóellenesnek nevezte a jövő évi költségvetést a KDNP frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva hétfőn az Országgyűlésben.

Rétvári Bence a kormányfőt a „Kárpátok Fidel Castrojának” nevezve azt mondta: a büdzsé a korábbi gazdasági rendszer azon sarokpolléreit próbálja szétzúzni, amelyek a magyar vállalkozókra, magyar munkaadókra alapuló gazdasági növekedés alapjai lehetnek.

Sérelmezte, hogy a kormány kiiktatta a költségvetési tanács vétójogát, pedig az tudta volna igazán megállapítani, hogy „a nagy ígérethalmaz” nem adósítja-e el Magyarországot.

A KDNP frakcióvezetője szerint a miniszterelnök egyszerre beszélt arról, hogy üres a kassza és arról, hogy hány ezer milliárdot lehet szétosztani.

A 2027-es költségvetés tervezete is azt mutatja: a Tisza lépésről lépésre beváltja az ígéreteit, hogy végre európai pályára állítsa Magyarországot – jelentette ki Császár Martin, a Tisza frakcióvezető-helyettese az Országgyűlés hétfői ülésén, a kormányfő napirend előtti felszólalását értékelve.

Azt kérdezte az ellenzéki képviselőktől, hogy miért nem nem támogatják azokat az intézkedéseket, amelyek könnyebbé teszik az emberek életét. Azt mondta, megérti a csalódottságukat, hiszen felmerül a kérdés, hogy ha a Tisza már a kormányzása első évében képes ilyen intézkedésekre, a Fidesz–KDNP-nek 16 év alatt ez miért nem sikerült.

Kiemelte: a költségvetés végre az emberek érdekét szolgálja, a pénz nem tűnik el a rendszerben, hanem visszajut azokhoz, akik megdolgoztak érte.

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