Van különbség a vasárnap érkező légörvény és a csütörtökön áthaladt ciklon között a HungaroMet szerint:

a következő délebbi pályán halad majd nem vesz fel annyi nedvességet, tehát akkor mennyiség sem fog esni az ország nagy részén.

Az új ciklon születésében nagyban szerepet játszik az Alpok áramlást módosító hatása. A ciklon hétfőre virradóra el is hagyja majd Magyarországot, mögötte folyamatosan csökken a felhőzet nyugat felől.

Vasárnap reggel fagypont körül volt a főmérsékleti minimum. A nap első felében néhány órára még kisüthet a nap, de a nap folyamán felülről folyamatosan vastagszik a felhőzet, maga a csapadékzóna a déli órákban éri el a Dél-Dunántúlt és egyre nagyobb területet kebelez majd be. Az északi megyékben viszont nem vagy csak alig fog menni.

A csúcs 3-10 fok lesz kora délután.

Este a Nyugat-Dunántúlon megerősödik az északi szél.

Ami a csapadék mennyiségét illeti, arról az alábbi videóban még többet elmond a HungaroMet meteorológusa.