Van különbség a vasárnap érkező légörvény és a csütörtökön áthaladt ciklon között a HungaroMet szerint:
- a következő délebbi pályán halad majd
- nem vesz fel annyi nedvességet, tehát akkor mennyiség sem fog esni az ország nagy részén.
Az új ciklon születésében nagyban szerepet játszik az Alpok áramlást módosító hatása. A ciklon hétfőre virradóra el is hagyja majd Magyarországot, mögötte folyamatosan csökken a felhőzet nyugat felől.
Vasárnap reggel fagypont körül volt a főmérsékleti minimum. A nap első felében néhány órára még kisüthet a nap, de a nap folyamán felülről folyamatosan vastagszik a felhőzet, maga a csapadékzóna a déli órákban éri el a Dél-Dunántúlt és egyre nagyobb területet kebelez majd be. Az északi megyékben viszont nem vagy csak alig fog menni.
A csúcs 3-10 fok lesz kora délután.
Este a Nyugat-Dunántúlon megerősödik az északi szél.
Ami a csapadék mennyiségét illeti, arról az alábbi videóban még többet elmond a HungaroMet meteorológusa.