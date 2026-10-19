ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.74
usd:
323.51
bux:
143839.26
2026. október 19. hétfő Nándor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatót tart az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (ECOFIN) július 10-i ülésérõl az Országgyûlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országházban 2026. július 16-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Átnevezte és módosította az idei költségvetést az Országgyűlés

Infostart / MTI

Az Országgyűlés elfogadta a 2026-os költségvetés módosításáról szóló jogszabályt. Változott a 2026-os költségvetési javaslat preambuluma is: a korábbi Fidesz-KDNP kormány által „háborúllenesnek” nevezett büdzsé „A valóság költségvetése” elnevezést kapta.

A korábbi Fidesz-KDNP-kormány által 2025-ben elfogadott költségvetési törvény Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott módosításáról a képviselők 134 igen, 48 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett döntöttek.

A jogszabály a 2026-os kiadási főösszeget 43 781 milliárd forintról 49 025 milliárd forintra, a bevételi főösszeget 39 562 milliárd forintról 41 915 milliárd forintra, a hiányt pedig 4218 milliárd forintról 7110 milliárd forintra módosítja.

A GDP-arányos hiánycélt a korábban tervezett 3,7 százalék helyett 7,5 százalékban, a gazdasági növekedést 4,1 százalék helyett 2 százalékban állapítják meg.

A módosítás célja a kormány szerint, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét.

Ennek megfelelően

módosult a 2026-os költségvetési javaslat preambuluma is: a korábbi Fidesz-KDNP kormány által „háborúllenesnek” nevezett büdzsé „A valóság költségvetése” elnevezést kapta.

A jogszabály szerint a Tisza-kormány által elvégzett átvilágítás megállapította, hogy a 2026-os költségvetés hiánya a tervezett 3,7 százalék helyett a GDP 8,3 százaléka lett volna, de az EU-val kötött megállapodás és a kabinet felelős közpénzügyi gazdálkodása révén a hiánycélt a GDP 7,5 százalékára sikerül mérsékelni.

A kormány a gazdasági növekedéssel kapcsolatban azt rögzítette: 2026-os gazdasági növekedés a tervezett 4, 1 százaléknak kevesebb, mint a fele lehet, hasonlóan a 2025-ös növekedéshez, ami szintén 2 százalékponttal alacsonyabb lett az eredetileg tervezettnél.

A jogszabály szerint az örökölt magas költségvetési hiány és a költségvetési törvényben szereplőtől lényegesen elmaradó 2026-os nominális GDP miatt az államadósság-ráta 2026-ban átmenetileg emelkedni fog: a tavaly év végi 74,6 százalékról 77,5 százalékra nőhet. GDP-arányos államadósság csökkenése 2026 után indulhat újra.

A törvényben azt is megerősítették, hogy az örökölt hiány csökkentése fontos lépés a kormány azon céljának eléréséhez, hogy Magyarország 2030-ra megteremtse az euró bevezetésének gazdasági és költségvetési feltételeit.

A kormány a módosítással a Magyarországot sújtó rendkívüli aszályhelyzet és az örökölt energiakrízis kezelésére, valamint egyéb előre nem látható kiadásokra 500 milliárd forintos Havária Alapot hozott létre.

A 2026-os költségvetés módosítása mintegy 400 milliárd forint értékben tartalmaz hiányjavító lépéseket, amelyek a kabinet szerint a túlárazás letöréséhez, a pazarlás megszüntetéséhez, az előző kormányhoz köthető üzleti köröknek adott támogatások és a propagandakiadások felszámolásához, az államigazgatás saját működésének az ésszerűsítéséhez és a beruházások rangsorolásához kapcsolódnak.

A költségvetés módosítása tartalmazza a Tisza-kormány által hozott szociális intézkedések hatását is: az iskolakezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, a tűzifa áfakulcsának 27 százalékról 5 százalékra csökkentését és a szociális tűzifa keret duplájára emelését.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Átnevezte és módosította az idei költségvetést az Országgyűlés

országgyűlés

költségvetés

módosítás

kármán andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része

Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része

A vagyonadó bevezetése mellett több más helyről is tervez pénzt előteremteni a kormány Magyar Péter ismertetése szerint. A miniszterelnök a jövő évi büdzsé főbb irányait az Országgyűlésben felszólalva vázolta.
 

Magyar Péter bejelentéseire így reagáltak az elemzők

Karácsony Gergely is reagált Magyar Péter beszédére

Szja-változások jönnek jövőre, lesz kedvezmény, de korlátozás is

Új programok jönnek az Otthon Start helyett, indul lakástakarék és energetikai támogatás is

Így reagált a parlamenti ellenzék a miniszterelnök költségvetési beszédére

„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben

Eldőlt: kivezetik az árrésstopot

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter bejelentéseket tett - Mutatjuk, hogy reagált a tőzsde

Magyar Péter bejelentéseket tett - Mutatjuk, hogy reagált a tőzsde

Hétvégén súlyosbodtak a zavargások Európában, amire megütötték az eurót, az európai tőzsdék pedig estek, különösen a francia és az olasz index. Az ázsiai részvénypiacokon vegyes volt a kép reggel, a kínai index emelkedett a vártnál erősebb GDP-adatra, míg a japán tőzsde esett, Hongkongban pedig nem volt kereskedés. A hét hazai kulcseseményei ma és holnap zajlanak, amikor a Tisza-kormány bemutatja az első teljesen saját költségvetését, és a Magyar Nemzeti Bank is dönt az alapkamatról. Magyar Péter mai beszédében a 2027-es költségvetés kapcsán többek között elmondta, hogy a kormány nagyobb hozzájárulást kér az energiacégektől, a bankoktól, a biztosítóktól és a kiskereskedelmi láncoktól. Ezt követően esett a Mol és az OTP árfolyama is a mai kereskedésben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot fordult a kocka a magyar lakáspiacon: hatalmasat alkudhat, aki most vásárolna ingatlant

Nagyot fordult a kocka a magyar lakáspiacon: hatalmasat alkudhat, aki most vásárolna ingatlant

Érezhetően visszaesett a lakásvásárlási kedv Magyarországon.

BBC
Business Sport Travel Science
Overnight curfews announced in parts of Paris and Nice after riots across France

Overnight curfews announced in parts of Paris and Nice after riots across France

The order in the French capital comes into force at 23:00 local time (22:00 BST). In Nice, restrictions specifically for young people will begin at 21:00.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 19. 21:06
Bóka János: Magyar Péter a költségvetésről is össze-vissza beszélt
2026. október 19. 20:29
Arculcsapás a 10,7 százalékos béremelés a közgyűjteményi dolgozóknak a KKDSZ szerint
×
×