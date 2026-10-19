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Lakás és/vagy ház vétele és eladása.
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Új programok jönnek az Otthon Start helyett, indul lakástakarék és energetikai támogatás is

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Elkészült a 2027-es költségvetés tervezete, amelynek főbb irányait Magyar Péter ismertette az Országgyűlésben. A miniszterelnök bejelentette a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési programot, az Otthon Start programot felváltó Wekerle plusz vásárlási és építési hitelt, valamint Wekerle plusz lakástakarék elindítását, valamint elmondta, mi lesz a csok és a hasonló programok sorsa.

Mint a jövő évi költségvetést részletezve Magyar Péter kijelentette, az újonnan elinduló Wekerle Sándor lakásépítési programban 2027-ben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre. A következő években felmenő rendszerben 550 millió euró uniós forráson alapulva több százmilliárd forintot terveznek fordítani erre a programra, amelyhez elmondása szerint banki és piaci finanszírozás legalább ekkora mértékben fog társulni.

Nem folytatják az Otthon Start programot, melynek ugyan a szándéka jó volt, de a források végül rossz helyre is kerültek – példaként azt mondta, hogy volt, aki 4-5 lakást is vett befektetési céllal.

Magyar Péter átfogó otthonteremtési programnak nevezte a Wekerle plusz vásárlási és építési hitelt, amely a 18 és 41 év közötti fiatalok önálló életkezdését szolgálja majd. A miniszterelnök kiszámítható és igazságos feltételeket ígért. A konstrukcióban

  • új lakás vásárlásakor vagy építésekor fix 3 százalékos kamattal juthatnak a 18 és 41 év közöttiek ingatlanhoz;
  • használt ingatlannál fix 5 százalékos kamattal biztosítják a forrást.

A Wekerle plusz lakástakarék az indulótőke, az önerő megteremtéséhez nyújt segítséget.

  • Az első öt év befizetéseire tízszázalékos,
  • a hatodik évtől pedig húszszázalékos állami kiegészítést adnak a 3 százalékos meglévő banki kamat mellett.

Magyar Péter szólt arról is, hogy elindul a Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel is. A programot az ország minden településén elérhetővé teszik, gyermek vagy házasság kötelező feltétele nélkül.

  • A felvehető hitelösszeget 6 millióról 15 millió forintra emelik fix 3 százalékos kamattal.
  • Ehhez a kölcsönhöz 30-tól akár 50 százalékig terjedő, legfeljebb 7,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást ad a kormány.

A feltétel legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése.

Kiderült még a bejelentésekből, hogy a jövő évi költségvetésben

nem módosul a babaváró, a csok, a falusi csok és a rezsicsökkentés feltételrendszere sem, és megmarad az 5 százalékos lakásáfa.

Mint Magyar Péter fogalmazott, a kormány a Wekerle plusz program három pillérének mindegyikére büszke, mert támogatást nyújtanak az induláshoz, olcsó, de igazságos hitelt adnak az első saját lakáshoz, házhoz, és segítséget az otthonok korszerűsítéséhez. Ráadásul elmondása szerint minden család haszonélvezője lehet ezeknek, nem elsősorban a bankok és a befektetők. A bankok jutalékainak csökkentését vetítette előre a kormányfő.

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Új programok jönnek az Otthon Start helyett, indul lakástakarék és energetikai támogatás is

Új programok jönnek az Otthon Start helyett, indul lakástakarék és energetikai támogatás is
Elkészült a 2027-es költségvetés tervezete, amelynek főbb irányait Magyar Péter ismertette az Országgyűlésben. A miniszterelnök bejelentette a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési programot, az Otthon Start programot felváltó Wekerle plusz vásárlási és építési hitelt, valamint Wekerle plusz lakástakarék elindítását, valamint elmondta, mi lesz a csok és a hasonló programok sorsa.
 

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