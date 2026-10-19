Az egzotikus állatokra vadászó tiszás Kaprinyák Tibor távozik a környezeti bizottságból

Bujdosó Andrea azt írta: arról, hogy a képviselő melyik bizottság tagja lesz a jövőben, később születik döntés.

Az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának tiszás alelnökéről október elején jelentek meg olyan, külföldön készült képek a sajtóban, amelyeken

elejtett egzotikus állatokkal, például oroszlánnal pózol. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt írta, hogy több ezer megkeresést kapott az ügyben.

Közölte: Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el.

Magyar Péter miniszterelnök október 6-án kezdeményezte, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor ügyét, és „tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem”.