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Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke (j) és Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a műsor ötletgazdája és projektvezetője a közmédia 10. Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2021. december 19-én. A jubileumi jótékonysági kampány támogatói a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi Alapítvány munkáját támogathatják.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

A KDNP jelöltje Médiatanács-tag lesz, a Fideszé nem

Infostart / MTI

Egyhangúlag támogatta az Országgyűlés művelődési bizottsága Boór-Gőblyös István, a Magyar Rádió volt ügyvezető elnökének jelölését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává. A Fidesz által jelölt Siklósi Beatrix televíziós és rádiós szakember azonban nem kapta meg a szükséges támogatást a testület hétfői ülésén.

Boór-Gőblyös István meghallgatásán arról beszélt, hogy a médiatanács tagjaként fontosnak tartaná a döntések átláthatóvá tételét, az arányos és pártatlan szankcionálást, döntéseivel és kezdeményezéseivel szeretne hozzájárulni a közszolgálati média tekintélyének visszanyeréséhez, és kiemelt figyelmet fordítana a mesterséges intelligencia kérdésére is.

Siklósi Beatrix a médiatanács legfontosabb feladatának a gyerekek jogainak védelmét jelölte meg. Ezt Polyák Gáborra, a testület elnökére utalva azzal indokolta, hogy „olyan embert választottak a médiatanács élére, aki egy genderlobbista szervezet felügyelőbizottságának tagja volt, és még mindig tanácsadója”. Siklósi Beatrix saját magát ellenpólusnak tekintette volna a testületben ebben a kérdésben.

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A Kyiv Independent beszámolója szerint riasztották a NATO vadászgépeit Litvániában, egy ismeretlen vadászgép miatt. A háttérben az ukránok orosz elektronikai hadviselési lépésre gyanakodnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az NBC Meet the Press című műsorában adott interjújában arról beszélt, hogy van egy olyan forgatókönyv, amelyben már Kijev nem lenne képes helytállni - foglalta össze az Ukrajinszka Pravda. Az Egyesült Államok egy rövid szünet után újraindította az Ukrajna számára kulcsfontosságú hírszerzési adatok megosztását, amelyek nélkülözhetetlenek az orosz rakétacsapások elleni védekezésben – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a vasárnap nyilvánosságra hozott nyilatkozatában. Emellett az is kiderült, hogy az ukrán államfő a "jól bevált" amerikai közvetítőkkel egyeztet egy új béketárgyalás mielőbbi összehívásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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