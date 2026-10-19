A KDNP jelöltje Médiatanács-tag lesz, a Fideszé nem

Boór-Gőblyös István meghallgatásán arról beszélt, hogy a médiatanács tagjaként fontosnak tartaná a döntések átláthatóvá tételét, az arányos és pártatlan szankcionálást, döntéseivel és kezdeményezéseivel szeretne hozzájárulni a közszolgálati média tekintélyének visszanyeréséhez, és kiemelt figyelmet fordítana a mesterséges intelligencia kérdésére is.

Siklósi Beatrix a médiatanács legfontosabb feladatának a gyerekek jogainak védelmét jelölte meg. Ezt Polyák Gáborra, a testület elnökére utalva azzal indokolta, hogy „olyan embert választottak a médiatanács élére, aki egy genderlobbista szervezet felügyelőbizottságának tagja volt, és még mindig tanácsadója”. Siklósi Beatrix saját magát ellenpólusnak tekintette volna a testületben ebben a kérdésben.