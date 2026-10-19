Belügyminiszteri közlés a hétfő reggeli bombafenyegetésekről

Felidézte: hétfő reggel több mint 70 magyarországi oktatási intézményt érintő bombafenyegetésről érkezett bejelentés, a rendőrség haladéktalanul megkezdte az érintett intézmények átvizsgálását és a fenyegetések hátterének felderítését.

Hozzátette: a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz a gyermekek és pedagógusok biztonsága érdekében, illetve azért, hogy a helyzet mielőbb tisztázódjon, és az érintett intézményekben a lehető leghamarabb helyreálljon a megszokott rend.

A fenyegetések körülményeinek kivizsgálása és a felelősök felkutatása folyamatban van – tette hozzá.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indított eljárást, miután hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el. Az NNI azt vizsgálja, hogy van-e összefüggés az október 15-ei és a hasonló bűncselekmények között.