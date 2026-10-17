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Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Lemondott a fideszes képviselő, izgalmas politikai csata jön Budapest mellett

Infostart

December 20-án időközi önkormányzati választást tartanak Dunakeszi 7. számú választókerületében, miután a körzetet 13 és fél évig képviselő kormánypárti Benkő Tamás lemondott mandátumáról. Bár a városvezetést stabil Fidesz–KDNP többség alkotja, érdekes lesz, hogy miképpen alakultak az erőviszonyok két és fél év után.

Benkő Tamás közösségi oldalán közzétett búcsújában a megnövekedett szakmai feladataival indokolta a távozását. A képviselő 22 éve dolgozik a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Pest vármegyei vezetőjeként, és az új munkahelyi kihívásokat már nem tudta összeegyeztetni a helyi teendőkkel. Az Infostart úgy tudja, hogy ezzel egyetértett az MLSZ vezetése is.

Kiemelte ugyanakkor, hogy munkája továbbra is a területhez köti, mivel ő felügyeli a helyi alagimajori sportlétesítmény fejlesztését. Dióssi Csaba polgármesternek és képviselőtársainak megköszönte a több mint egy évtizedes közös munkát.

A mintegy 3480 szavazásra jogosultat számláló, Dunakeszi-Alsóként ismert körzet sajátos helyzetű: fizikailag távolabb esik a városközponttól, kertes házas jellege és a vasúti közlekedés (10 perces út a Nyugati pályaudvarig) miatt szociológiailag inkább egy külső budapesti kerületként funkcionál.

A helyi repülőtér szomszédságában fekvő, érdemi intézmények nélküli városrészben az elmúlt években az összes utcát leaszfaltozták. Az itt élők erős öntudatát mutatja, hogy tíz évvel ezelőtt egy helyi népszavazáson a természeti értékek védelmére hivatkozva akadályozták meg egy sportcsarnok felépítését.

A képviselő-testületben jelenleg kikezdhetetlen a kormánypárti fölény: a polgármester mellett 9 egyéni mandátummal rendelkezik a Fidesz–KDNP-hez köthető szövetség, míg az ellenzék és a függetlenek összesen 5 helyet birtokolnak.

Bár a decemberi választás jelöltjei egyelőre nem ismertek, az erőviszonyok átalakulása kiélezett küzdelmet ígér.

Míg a 2024-es önkormányzati választáson Benkő Tamás magabiztos, 55 százalékos eredménnyel nyerte a körzetet, a 2026-os országos választásokon a Tisza Párt jelöltje már 64-28 arányban diadalmaskodott a Fidesz–KDNP-vel szemben Dunakeszi ezen részén.

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Kezdőlap    Belföld    Lemondott a fideszes képviselő, izgalmas politikai csata jön Budapest mellett

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Lemondott a fideszes képviselő, izgalmas politikai csata jön Budapest mellett

Lemondott a fideszes képviselő, izgalmas politikai csata jön Budapest mellett

December 20-án időközi önkormányzati választást tartanak Dunakeszi 7. számú választókerületében, miután a körzetet 13 és fél évig képviselő kormánypárti Benkő Tamás lemondott mandátumáról. Bár a városvezetést stabil Fidesz–KDNP többség alkotja, érdekes lesz, hogy miképpen alakultak az erőviszonyok két és fél év után.
 

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