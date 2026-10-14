Orbán Viktor szerint a Tisza semmibe veszi a magyarok korábbi döntését

A Fidesz elnöke szerdán Facebook-oldalán közzétette bejegyzésében úgy fogalmazott: a Tisza átírta a gyermekvédelmi törvényt. A módosítás az LMBTQ-szervezetek jogairól és a magyar gyermekvédelmi szabályok fellazításáról szól – fogalmazott.

Felidézte, hogy a Fidesz-KDNP-kormány megalkotta Európa legjobb gyermekvédelmi törvényét. A Tisza most ezt írja át az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében, és a szülőket megkerülve visszaengedik a genderpropagandát a magyar iskolákba és óvodákba.

Orbán Viktor a Tisza lépését súlyosan antidemokratikusnak nevezte. Felidézte, hogy 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a genderpropagandára a gyermekvédelmi népszavazáson. A Tisza-kormány most semmibe veszi az akaratukat – zárta bejegyzését az előző kormányfő.

Az Országgyűlés 139 igen szavazattal - 51 nem ellenében - kedden fogadta el azt a törvényjavaslatot, amellyel a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítése érdekében nyújtottak be.

A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, az ebből fakadó állami intézményvédelmi kötelezettség teljesítése pedig olyan hatékony szabályozást igényel, amely alkalmas a gyermekeket érő veszélyek megelőzésére, felismerésére és kezelésére.

A védelem középpontjába a pornográf és életkornak nem megfelelő szexuális tartalmak, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása, a szexuális célú kapcsolatfelvétel és manipuláció, valamint más, a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmak kerülnek.

A Fidesz korábban közleményében azt írta: a Tisza gendertörvénye nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ-lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben.

Úgy vélekedtek, hogy a Fidesz-KDNP-kormány a legszigorúbb, valóban a gyermekeket védő törvényt alkotta meg, amit a Tisza az LMBTQ-szervezetek érdekében és a pedofilok védelmében alakított át. „A fideszes gyermekvédelmi törvény a gyermekeket, a tiszás pedig a genderlobbit védi" – fogalmaztak.

Arra is felhívták a figyelmet: számos nyugat-európai hírügynökség kedden arról számolt be, hogy „a Tisza eltörölte az Orbán-kormány azon rendelkezéseit, amelyek a magyar gyermekeket védték az LMBTQ-propagandától".

„Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy ne hazudjon tovább a magyar emberek szemébe, vállalja a tetteit, és mondja el nyíltan, miért szolgáltatja ki a magyar gyermekeket a genderlobbinak! Mekkora árat fizettek a magyar gyermekekért?" – zárta közleményét az ellenzéki párt.