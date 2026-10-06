ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.51
usd:
324.67
bux:
143682.55
2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Szigorítanák a politikusok vagyonvizsgálatát: benyújtották a javaslatot

Infostart / MTI

Benyújtotta a kormány kedden Országgyűlésnek a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot, amely szigorítaná az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának vizsgálatát.

Az Országgyűlés honlapján elérhető javaslat indoklása szerint Magyarország újjáépítésének egyik alapfeltétele a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a közvagyon felhasználása kizárólag a köz érdekét szolgálja. A magyar közvagyon a magyar embereké, nem válhat a magánérdekű vagyongyarapítás eszközévé – írták, kiállva az átláthatóság és amellett, hogy a társadalom jogos elvárása, hogy a visszaéléseknek következményei legyenek.

A törvnyjavaslat alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladata lesz az érintettek és hozzátartozóik körében egyedi kockázatelemzési eljárással feltárni az adózáshoz kapcsolódó anomáliákat. Az eljárás kiterjedhet más személyre és gazdálkodószervezetre is vagyonátruházás esetén. A törvény alkalmazásában hozzátartozó a házastárs és az élettárs, továbbá a közös háztartásban élő szülő, gyermek és a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is.

Az egyedi kockázatelemzési eljárás során az állami adó- és vámhatóság a saját nyilvántartásaiban foglalt, továbbá megkeresés alapján más szervek adatbázisaiból – a külföldi hatóságokéból és szervekéből is - kért adatokat, valamint nyilvánosan elérhető adatokat használ fel, vizsgálata során ezek összevetését és kiértékelését végzi el. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatok megismerése céljából – legalább ötnapos határidő tűzésével – más hatóságot vagy szervezetet megkereshet. A tudomására jutott adatokat öt évig kezeli.

Ha az adóhatóság az egyedi kockázatelemzési eljárások során olyan eredményre jut, amely adózási visszaélésre enged következtetni, az érintett adóellenőrzéssel nézhet szembe. Ha az adóhatóság bűncselekmény gyanúját tárja fel, az érintettel szemben nyomozás indul, amelyet a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság, így az állami adó- és vámhatóság nyomozó hatósága, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az ügyészség, illetve a rendőrség folytat le.

Az előterjesztés indoklása jogos társadalmi érdeknek nevezi, hogy a visszaélésekről a társadalom tudomást szerezhessen. Az adóhatóság ezért nyilvános statisztikát készít, és közzétételi listában számol be azokról az esetekről, amelyekben az adóhiány eléri az 5 millió forintot - áll a dokumentumban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szigorítanák a politikusok vagyonvizsgálatát: benyújtották a javaslatot

kormány

országgyűlés

törvényjavaslat

nav

közvagyon

tisza-kormány

nvvh

közbizalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka

Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka
Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A budapesti központú rendezés mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a lehetőség iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október vége. Az esélyekről és a tervezhető költségekről Szabados Gábor sportközgazdászt kérdezte az InfoRádió.
 

Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, hat riválisa van Budapestnek

Gyulay Zsolt kérte, hogy a főváros tárgyalja meg a MOB koncepciójavaslatát

Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost

Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost

Az orosz külügyminisztérium ismét arra szólította fel ismét az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot. Ez a pszichológiai hadviselés része, de van mögötte valós fenyegetés is – mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

NATO-tag hajóit ért támadás, megszólalt az érintett ország az 5. cikkelyről

Fokozódik a helyzet a Fekete-tengeren – megszólalt Magyar Péter is

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.07. szerda, 18:00
Oroszi Beatrix
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Épp a választások előtt olcsósította az üzemanyagárakat az Orlen – Kattant a bilincs a lengyel olajvállalat néhány vezetőjének csuklóján

Épp a választások előtt olcsósította az üzemanyagárakat az Orlen – Kattant a bilincs a lengyel olajvállalat néhány vezetőjének csuklóján

Lengyelországban letartóztatták és vádat emeltek az Orlen állami energiavállalat öt jelenlegi és volt vezetője ellen annak a nyomozásnak a keretében, amely azt vizsgálja, hogy a vállalat a 2023-as parlamenti választások előtti időszakban mesterségesen csökkentette-e az üzemanyagárakat – írja a Notes From Poland.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a HungaroMet: történelmi szárazság sújtja az országot, 125 éve nem volt példa ilyenre

Most közölte a HungaroMet: történelmi szárazság sújtja az országot, 125 éve nem volt példa ilyenre

Rendkívüli szárazsággal telt a 2026-os év első kilenc hónapja, amely a mérések 1901-es kezdete óta a legszárazabb időszaknak bizonyult Magyarországon.

BBC
Business Sport Travel Science
Tear gas in Paris and Marseille as school protests grow across France

Tear gas in Paris and Marseille as school protests grow across France

Crowds of mainly teenagers called for more resources for schools and an end to what they called police repression.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 6. 21:36
A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről – a nap hírei
2026. október 6. 20:48
Külpolitikai pályázatot hirdet a Külügyminisztérium
×
×